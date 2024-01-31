重度牙周病、廣泛缺牙 恐致失智

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【中國時報 林志成、王家瑜】預防失智不外乎多動腦、多社交，現在還得多注意口腔健康。陽明交大牙醫系最近發表在國際醫學期刊《Ageing Research Review》的報告指出，重度牙周病、廣泛缺牙與失智症有強烈關聯。但兩者沒有絕對因果關係，裝假牙、多咀嚼不一定能預防失智。

該研究由陽明交大牙醫學系教授林嘉澍、台北榮總口腔醫學部醫師陳大中、神經醫學中心科主任傅中玲，以及瑞典卡洛林斯卡學院、荷蘭阿姆斯特丹牙醫學術中心組成的跨國團隊共同進行，並於今年1月發表於高齡醫學類名列前茅的頂尖期刊。

衛生福利部推估，台灣失智人口超過30萬人，其中65歲以上占96％。失智是一種疾病的通稱而不是老化現象，最為人熟知的就是阿茲海默症，失智除了記憶力衰退外，還會影響到人腦的認知功能與改變個性行為。

陽明交大牙醫學系檢視5年內分析口腔健康與認知功能障礙的28篇研究，發現大部分的研究主要聚焦在牙周病、口腔微生物與阿茲海默症的關聯性，更多證據支持嚴重的口腔健康問題，例如重度牙周病與廣泛缺牙，與認知功能障礙有較強烈的關聯。

不過對於其他口腔健康議題，例如年長者的咀嚼功能，則缺少一致性的結論。而且口腔健康是否能夠預防初期或輕微的失智，也尚未獲得更強烈的研究證據支持。

林嘉澍表示，目前對於口腔健康與大腦認知功能障礙的探討有很大的分歧，但整體而言，像大範圍缺牙或重度牙周病這類的口腔問題，與失智症的關聯最為強烈。

他提醒，兩者之間有相關性不能簡化為因果關係，例如雖然缺牙與失智有關，但並不是說裝假牙就一定能預防失智、多咀嚼就一定能強化認知功能；口腔健康與失智的關聯，也不能簡化為常刷牙就能預防失智。

林口長庚醫院失智症科主任陳怡君指出，牙周病患者沒辦法好好咀嚼，長期營養攝取不足，身體會逐漸衰弱，不僅影響腦部，也會導致肌少症、體重下降、活動力下降；另一方面，牙周病是慢性牙齦發炎導致，由於發炎指標會隨著血液流動，可能導致腦部微血管發炎，因此和失智症有關。