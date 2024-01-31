超微MI300 2024估貢獻20億美元營收

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晶片大廠超微半導體公司（AMD）周二美股盤後公佈第四季度業績，儘管該季度營收超過分析師預期，然而，第一季度的財測指引未如預期，致AMD股價盤後交易時段下跌近6％。

相較於積極的第四季度表現，今年第一季度業績的遜於預測，引發投資人對AMD需求趨緩及挑戰AI伺服器市占的疑慮。近年因疫情影響帶動PC及遊戲主機銷售，市場需求正在放緩，加上伺服器市場以及人工智慧（AI）加速卡市場仍以競爭對手輝達（NVIDIA）為主流，市場擔憂AMD產品競爭力受限。

該業績指引的公佈，AMD股價在週二的盤後交易時段下跌近6％，連帶影響美股半導體板塊股價表現。

過去一年AMD股價表現較為突出，被視為投資人布局AI雲端運算的選項之一。隨著其MI300系列AI加速卡的推出，AMD正在積極進軍AI伺服器市場，財報顯示，MI300初步放量，是一積極訊號，然而對2024年一般型伺服器預算受AI server的擠壓同樣造成壓力，另外如PC、gaming全年雙位數衰退，以及Embedded （Xilinx） 業務也同樣令市場感到失望。

輝達目前仍主導著AI加速器市場，H100晶片被預期將在今年為輝達帶來200億美元的營收。相比之下，AMD估計2024年其MI300產品線將貢獻20億美元營收，AMD的新產品線是否能有效挑戰輝達的市場主導地位，仍存在變數。

在競爭對手部分，英特爾（Intel）的業績也未見樂觀。比較兩者財測顯示，除AI相關業務以外，都低於過往季節性表現，此外，AI PC目前拉貨看來也不太積極，預計真正放量時間點將會在今年下半年。