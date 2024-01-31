《科技》Canon拚研發 2023年在美專利前段班

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【時報記者張漢綺台北報導】Canon持續創新展現研發實力，根據美國專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services公布2023年度專利排名報告，Canon獲得美國專利最多的公司之一，持續穩居全球前五名。

全球光學影像領導品牌Canon長期投入市場並持續追求創新的企業信念，Canon表示，在高度競爭的商業環境中，品牌專利研發逐漸成為各個企業競爭優勢來源的核心基礎，新產品研發專利更是對保護知識產權至關重要的一環；尤其Canon以業務全球化為首要任務，取得海外專利正是當中的關鍵一環。

根據美國專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services公布的2023年度專利排名報告，Canon持續穩居全球前五名獲得美國專利最多的公司之一，為全世界唯一能夠連續38年獲此佳績的企業，並連續第19年蟬聯當地日本企業排名榜首，在品牌專利研發持續投注資源，更彰顯在全球位居技術領先的地位。

Canon表示，公司在專利申請方面保持積極進取的策略，重點考慮各個國家或地區的商業策略和技術發展方針，分析每個地方的獨有產品需求趨勢，以此為要點規畫申請不同海外專利，眾多國家當中又以美國擁有為數眾多的高科技公司，並且規模龐大有一定市場佔有率，是Canon業務發展及匯聚科技策略盟友的重要據點。