《經濟》政院嚴控物資價量 春節油價只跌不漲

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【時報記者林資傑台北報導】農曆春節倒數計時，行政院副院長鄭文燦30日召開「穩定物價小組」會議，除強化農產品節前產銷調度外，並敲定2月5～18日油價只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯至2月底不漲、台糖民生商品價格不變等，密切掌握物資價量，確保市場供應充足、價格平穩。

鄭文燦責請相關單位密切監控各類農產品、春節應景商品與服務，以及重要民生物資的市場供需與價格狀況，落實價格穩定措施，另持續協調零售通路設立平價專區、責成國營事業提供自有商品優惠，並透過「物價聯合稽查小組」嚴格把關商品價格變化的合理性。

農業部表示，已參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8％～23％、蔬菜及水果增加38％～73％、水產品增加30％、花卉增加188％，以充裕年節需求。

而國人關心的雞蛋，農業部已持續協調養雞協會輔導蛋農，強化禽舍生物安全保護及保溫作業，降低寒害風險。而新母雞漸投入生產使雞蛋產能回復，每日供應量達2430萬顆，可充分供應各通路及業者。鄭文燦亦請農業部密切注意農產品寒害受損狀況，強化供應韌性。

對於年節需求量較大、民眾感受較深的春節應景商品價格變動，鄭文燦強調須密切注意、加強監測。經濟部對此表示，已針對超市、量販店等連鎖通路，及北中南11處傳統市場販售的應節商品價格進行訪查，目前供應充足，無價格異常波動情形。

同時，經濟部責成國營事業配合穩定物價，包括2月5～18日春節期間中油汽柴油價格只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯至2月底不漲、直營加油站春節洗車維持原價。台糖民生用小包砂糖及沙拉油零售價不變，並在自有通路設置平價商品專區，約500個品項優惠至2月底。

鄭文燦強調，跨部會「物價聯合稽查小組」將持續嚴查嚴辦囤積、哄抬、壟斷等不法行為，尤其針對年節應景商品，包括熱銷年菜、美容美髮、汽車美容等，強化監測及評估價格變化的合理性，若有異常將即時啟動查處，防範不肖業者不當牟利，讓國人安心消費過好年。