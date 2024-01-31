《產業》沃旭大彰化離岸風場 併網容量冠全台

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【時報記者葉時安台北報導】沃旭能源周二表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣建置容量最大、距岸最遠、風機安裝數量最多的風場。新冠疫情期間海上施工動員困難重重，在主管機關協助下，沃旭團隊攜手供應商夥伴、專案施工及運維團隊，持續推動風場建置及併網工程。目前已完成107座風機安裝，累計約85%風機完成併網，相當於700MW，併網容量為全台單一風場之冠。

大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場自2022年4月首座風機併網發電以來，至今產出的乾淨電力相較於以化石燃料發電等於減少二氧化碳排放83萬公噸，約等於6400座大安森林公園的減碳量，凸顯大型遠岸風場可為淨零減碳目標做出重大貢獻。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場從首座風機併網發電至今，持續穩健產出乾淨電力，尤其入冬之後台灣海峽風況更加優良，充分展現大規模離岸風場所帶來的減碳效益。展望新年，我們將在2月展開最後風機安裝和併網工程，全力推動900MW離岸風場完工運轉，並負責數十年風場生命周期，讓超過百座風機持續運轉台灣乾淨未來。」

大彰化東南離岸風場建置容量為605MW，由沃旭能源持股50%，風場另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ以及台灣「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司持有。

迎來農曆新年，沃旭能源也即將完成900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，接下來將全力推動920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年底完工，共1.82GW的建置容量，每年產出的乾淨電力相當於台中火力發電廠三座燃煤機組、200萬台灣家戶每年用電量，沃旭將持續在台灣提供穩定、大規模的潔淨電力，成為台灣堅定、可靠的再生能源夥伴。

兩個月前落幕的聯合國氣候變遷大會(COP 28)，各國承諾提升再生能源建置至目前的三倍，才能產出足夠乾淨電力達成減碳目標。以900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場為例，單座8MW風機每年產出潔淨能源與減碳量約為120座大安森林公園，風場全面運轉後每年減碳量預估約為13500座大安森林公園。

這些資源與投入將台中港打造為沃旭能源歐洲以外首座、也是目前亞太離岸風電運維量最大、最具指標性的運維基地，共可負責四座大彰化系列離岸風場共2.4 GW裝置容量之所有營運維護作業。