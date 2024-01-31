《產業》Gogoro今年雙力 市占率拚破雙位數

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【時報記者葉時安台北報導】Gogoro去年底陷入電池異常風波，日前已進一步說明問題原因且提出相關補償方案，周二推出新旗艦機車，瞄準高階旗艦車。展望今年，新車加上通路力，看好Gogoro今年在台灣機車市場占比突破雙位數表現。

去年底Gogoro電池斷電異常事件，台灣區總經理姜家煒表示，現階段幫客戶車輛韌體升級，電池回收已超過1萬顆，避免異常電池影響用戶，並對其他有風險的7萬顆電池列管，將逐步拿回來。

Gogoro Network對部分電池電力供給異常及Gogoro車輛異常觸發緩行模式或無法啟動之韌體異常，日前Gogoro已進一步說明，規畫更完善的對應解決方案，並強調提供穩定的電池交換服務與安全的騎乘體驗。造成目前已知的異常狀況，主要有以下兩個原因，部分電池的微處理器啟動電源元件，因元件供應商之特定封裝廠的交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行；其二為僅有部分Gogoro車輛與部分宏佳騰(1599)車輛因國際通用版韌體(支援車載診斷系統OBD)與台灣車輛硬體(無安裝OBD)之相容性問題，有可能產生電子控制器(ECU)通訊異常，於行進間或暫停時誤觸發低電量車輛緩行模式。而Gogoro Network也已透過帳務系統落實相關補償方案。

Gogoro全新旗艦Gogoro Pulse周二揭幕，首度與高通晶片在數位大儀表板合作，瞄準高階旗艦車，限時預購即日開跑，預計於2024年第二季下旬開始陸續交車。展望今年市況，Gogoro表示，布局更高科技的新機種，通路上，社區店去年已超額達標200開店目標，今年將持續展店，新車加上通路力，看好Gogoro今年在台灣機車市場占比突破雙位數表現。