開運盆花熱賣 花器成長近4成

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【中國時報 古明弘、場地提供／京倫會所】新春假期將至，帶有喜慶氛圍的開運盆花跟著熱賣。加上這是解封後第一個春節，花店的預約訂單跟著激增，和去年同期相比成長一倍，除了自用，買花當禮物的也增加。居家生活品牌的盆花和花器銷量也比平日成長近4成。

位於板橋中正路的「榮記花坊」今年推出「圓滿」和「龍陞」這2種年節盆花。「圓滿」以虎頭蘭和牡丹菊為主花材，利用紅柳或雲龍柳，拉出圓形線條，表現過年過節一家團圓、幸福滿滿的氣象。搭配應景花材虎頭蘭及牡丹菊，寓意大紅大紫、富貴吉祥。

「龍陞」以金賞菊和蘭花為主花材，利用銀柳及花松向上的延展，營造出如龍升天般姿態。蘭花及珊瑚則像是龍身上的鱗片，映著金賞菊璀璨繽紛的光影反射，象徵欣欣向榮、永生不息。

「榮記花坊」主理人黃立宇表示，近年來年節盆花的主花材以蘭花、銀柳和菊花為一大趨勢，一般可放2-3周不凋謝，可以擺放在玄關或是邊桌上，都能增加年節氣息。事實上，除了過年期間，平時在家擺盆鮮花，不需要更動居家布置，就能改變整個空間的氛圍，黃立宇說，就算是吃完的水果罐頭玻璃罐或是果醬瓶，單插或是插個3至5朵鮮花，都會為空間帶來生命力。講究一點的可在瓶中加入星點木的葉子，加水至三分之一瓶身，插入鮮花和具有獨特姿態的木枝，即成為獨特風格的盆花。

有些人買了鮮花後，不曉得該剪多長，黃立宇建議可將花擺在花器旁，選擇想露出瓶口的長度，減去低於瓶底的花莖即可。若想自己去花市或附近的花店買花，開運竹、粉色系花朵、紅色系蘭花和百合都是開運盆花的合適花材。若是想買花送客戶或送花禮的對象為公司行號，不妨參考對方的企業logo色系，或對方主管偏好的色系，更能送進對方心裡。

Bloomingville Plier波浪雕塑花器，適合放置大花束，也可當擺飾品，2480元。圖／瑪黑家居提供