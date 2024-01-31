《鋼鐵股》豐興去年EPS降至4.11元 今年條線、鋼筋帶勁

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【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周二召開法說會，豐興去年第四季獲利6.57億元，季增24%、年減7%；每股稅後盈餘1.13元，相對去年第三季的0.91元成長，卻較前年同期的1.21元下滑。去年度獲利23.90億元，年減22%；每股稅後盈餘降至4.11元。展望今年，豐興表示，今年全球鋼市表現可望優於2023年，豐興鋼筋出貨可望走穩，條線目標逐季走揚。

豐興去年第四季銷售淨額90.76億元，季增13%、年增1%；其中型鋼18.10億元，季減1%、年減1%；條線19.53億元，季增11%、年增18%；鋼筋52.87億元，季增19%、年減3%；其他0.26億元，季減7%、年增88%。豐興單季內銷占92%、外銷占8%。

豐興去年度銷售淨額348.81億元，年減10%；其中型鋼73.05億元，年減9%；條線74.69億元，年減27%；鋼筋200.16億元，年減1%；其他0.91億元，年增144%。豐興年度內銷占91%、外銷占9%。豐興去年上半年受到大環境不佳，拖累年度銷售數據。

豐興去年第四季營業收入90.75億元，季增13%、年增1%；營業毛利9.79億元，季增25%、年減2%；毛利率10.8%，季增1.1個百分點、年減0.3個百分點；營業利益7.81億元，季增34%、年減1%；本期利益6.57億元，季增24%、年減7%；每股稅後盈餘1.13元，相對去年第三季的0.91元成長，卻較前年同期的1.21元下滑。

豐興去年度營業收入348.82億元，年減10%；營業毛利35.52億元，年減15%；毛利率10.2%，年減0.6個百分點；營業利益27.29億元，年減17%；本期利益23.90億元，年減22%；每股稅後盈餘4.11元，相對前年5.28元下滑。

世界粗鋼增產主要國家，2023年全球粗鋼產量持平，大陸粗鋼產量占比55%，占全世界一半以上，第二大粗鋼生產國家印度，粗鋼產量仍持續增長，俄羅斯前年受到戰爭因素，去年粗鋼生產也顯著增加。全世界鋼鐵業的現況，歐盟CBAM生效及全球淨零排放要求，製造業投資需求增加，地緣政治風險降低，歐美升息趨緩，今年全球鋼市表現可望優於2023年；世界鋼鐵協會預估2024年鋼鐵需求成長率至1.9%，較2023年增加3460萬噸。

展望今年市況，豐興表示，鋼筋目前在手訂單已達數月，後續出貨可望維持；型鋼受到機械業需求走疲，今年市況力穩出貨力道；而條線可望持續好轉，今年力拚逐季走升。