台南晶英龍年甜點開賣，麻將巧克力助手氣 金龍蛋糕招財運

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搶攻龍年應景與送禮商機，台南晶英酒店一樓外賣中心應景推出「龍」賀呷開運甜點，囊括了「慶賀爆竹」、「大吉大利椪柑」與「迎春燈籠」三種精緻擬真外型，另有連年熱賣、印有「招財進寶」的大型金幣焦糖海鹽巧克力蛋糕，標榜招財又吸睛，以及按照1：1牌面比例打造的超人氣「麻將巧克力禮盒」，觸感與外觀高仿真的程度，讓麻將控年年回購助手氣，把把大喊自摸清一色，走春送禮體面又有趣。

台南晶英點心房主廚廖楷平將中式紅與西式甜點元素結合，以龍年高掛燈籠為主題，精雕細琢出「滿載美莓」年節蛋糕，使用苦甜巧克力製成艷紅外殼，妝點的金龍由於邊角細膩微小，製作過程時需要加倍專注，而奢華的金邊貼工更加繁複費時，內餡使用當季新鮮草莓與水蜜桃凍，裹入水蜜桃慕斯與草莓脆餅，再鋪上酸甜的水果與金元寶，金屬輕奢年味十足，適合多人團聚享用。另外歷久不衰、每年熱賣超過上百組的招財進寶金幣蛋糕、與過年必備幸運麻將巧克力禮盒也再次磅礡登場，廖主廚嚴選莊園級巧克力原料精進內餡配方，吃起來濃郁卻不甜膩，過年團聚打牌端上桌，祝福人人都能加台加滿堂，把把胡牌大四喜！

除了多人分享的開運甜點，主廚另製作精緻小巧個人份嚐鮮，金橘可可以杏仁海綿蛋糕為主體，內餡裹入絲滑濃郁苦甜巧克力慕斯，搭配酸甜沖繩香檸果汁卡士達與脆餅增添口感，圓潤喜氣的橙橘外型祝福「橘」祥又如意。另款榛巧爆竹裡頭是伯爵風味布丁、巧克力慕斯，底層是沙哈蛋糕，又稱奧地利古典巧克力，在原有的濃厚質地中加入杏仁粉再與榛果脆餅多重交疊，每一口都充滿堅果甜香。雷夢登龍則使用新鮮香氣十足的檸檬，在濕潤檸檬海綿蛋糕裡拌進檸檬凍與慕斯，酸香綿密的清爽口感讓人口水直流，在年節大餐後是解膩的絕佳選擇。

台南晶英龍年全新節慶甜點「滿載美莓」每顆六吋2,288元，需提前三天預訂，即日起至2月18日接受預訂。個人份甜點「金橘可可」、「榛巧爆竹」與「雷夢登龍」每款180元、「招財進寶金幣蛋糕」八吋售價1,080元、人氣「麻將巧克力禮盒」每盒售價888元，上述品項即日起至2月25日止可於飯店現場或是「晶好購」預定。