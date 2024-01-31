聯發科帶勁 台積無力 台股早盤拉回 跌落萬八關卡

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台股31日受AMD財測低於預期影響，早盤開低失守萬八大關，低點來到17,949點，權王台積電（2330）股價下跌8元，暫報634元，聯發科（2454）法說題材助陣，股價逆勢走強，另英濟（3294）上演第四根漲停；恆大（1325）、毛寶（1732）等生技防疫股吸金，股價上漲逾5％。

美股周二呈混合走勢，最新勞動力及消費者信心數據支持經濟軟著陸情境，然而大型股和半導體類股表現相對疲弱，拖累主要指數下跌。個股部分，General Motors(＋7.8％)、HCA Healthcare(＋5.2％)股價因財報優於預期上漲；UPS(-8.2％)及Whirlpool(-6.6％)則因財報結果不佳有較大跌幅。主要指數漲跌互見，Nasdaq指數下跌0.76％，S＆P 500指數下跌0.06％，道瓊指數上漲0.35％。

此外，31日將公布1月ADP新增非農就業人數。根據Bloomberg預估，1月ADP非農新增就業人數將由前值的16.4萬人降至15.0萬人。財報方面，盤前Mastercard (MA)、Thermo Fisher (TMO)、Boeing (BA)將公布財報，盤後Qualcomm (QCOM)將公布財報。

凱基投顧表示，台股進入震盪，惟回檔空間有限，5日均線沒失守，回檔過程中亦見逢低承接買盤，前高17956沒有失守前，多頭格局可望延續。整體來看，盤勢呈現上檔賣壓不大，下檔逢低承接買盤意願積極的態勢，有利台股多頭延續。

觀察台股盤面結構，AI概念股全面轉強，近期AI概念股強度將成為台股站穩萬八的關鍵。