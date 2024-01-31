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台積開始下殺？恐怖2大咖出手 網驚喊「不妙」

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台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 郭宜欣】台股攻上萬八，以台積電為首的半導體股是大功臣，台積電1月大漲超過8%，30日收盤價為642元，券商花旗重申台積電評等為買進，並喊出目標價為740元，引起PTT網友熱烈討論。不過有人點出，依照過往經驗，券商接連喊價，恐怕不是一件好事，出貨機率相當高。

花旗認同台積電在先進製程的領先地位，將目標價設在740元，封測大廠日月光受惠台積電的表現，目標價調高至154元，但花旗並不看好台灣成熟製程廠商，聯電目標價從63元下修至52.8元，世界先進目標價也從61元被砍至48元。

此事引起熱烈討論，許多人見到券商接連出來喊價，直喊不妙，「大家都紛紛出來喊價了，要出貨了」、「某次好像也是喊這麼高，然後就掉到400多塊錢」、「越喊越低，看來是手上滿手貨，急了」、「喊買進近日賣超。」

不僅如此，台積電30日尾盤殺低，更被網友們認為相當危險，擔憂恐怖崩跌即將到來，「今天也是殺尾盤，感覺後市恐怖了」、「一月要過了加上開始喊價，該跑了」、「一月要結束了，大家曲終人散」、「被抓到了，假裝喊高，實則空。」

除了花旗喊出740元目標價之外，摩根士丹利認為，台積電股價表現相對落後，看好前景並給予「優於大盤」評級，目標價698元，兩者之間出現超過40元的不小差距。

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