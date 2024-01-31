第7屆卓越中堅企業獎名單揭曉 行政院長親自頒獎嘉勉

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經濟部1月30日假政大公企中心辦理第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮，行政院陳建仁院長親臨頒獎給10家卓越中堅企業及2家營造友善職場優良中堅企業得獎者，現場計有超過250位以上嘉賓參加，經濟部產業發展署FB粉絲團同步直播，讓各界共同分享其獲獎榮耀。

第7屆中堅企業遴選共計145家企業提出申請，經嚴謹的初審、複審及決審等審查程序，上品綜合工業、天虹科技、天鈺科技、太平洋醫材、台灣瀧澤科技、正瀚生技、虎山實業、閎康科技、勤誠興業、優達科技等10家企業在特定領域市場具有傑出經營表現，榮獲卓越中堅企業獎，另有52家企業獲選為潛力中堅企業，並從潛力中堅企業中選出台灣港建及達明機器人等2家企業為營造友善職場優良中堅企業，以鼓勵企業營造良好職場氛圍留住優質人才。

行政院陳建仁院長致詞時表示，近幾年全球經貿局勢波濤洶湧，我國經濟表現較主要國家亮眼，最新公布的「2023年IMD世界競爭力年報」臺灣排名全球第6，在2千萬人口以上國家，更是連續5年第一，且最新的公開資訊顯示，全球最高品質國家，臺灣排名第二，為政府與民間各行各業一起努力成果。卓越中堅企業獎，為「專注本業、深耕技術、布局全球」精神，選出在特定利基領域市場具有傑出經營表現的企業。本屆獲獎的10家企業，不論經營領導、關鍵技術、創新能力、品牌行銷與市場布局等面向皆符合獎項精神，在國際產業供應鏈扮演重要角色，其成功經驗值得全世界效法與學習；台積電創辦人張忠謀曾說有三件事對企業很重要，分別為「人才、人才、人才」，營造友善職場環境為延攬人才及留才的重要作法，本次選出2家獲選公司福利很好，若他年輕時也想去工作。

經濟部王美花部長開場致詞時除恭賀得獎者外，表示本次評選標準有兩項重點，包含具有獨特技術及國際競爭力，本次得獎者在經營表現傑出，為整體產業活力的來源。本屆卓越中堅企業得獎者上品綜合為最大氟素化學品設備，獲得許多電子產業採用；天虹科技從事國產ALD、PVD半導體設備製造，獲得國內半導體大企業採用並行銷至國際；天鈺科技專注於電子紙驅動IC設計領域，市占全球第一大；太平洋醫材生產的密閉式抽痰管達到全球前三大；台灣瀧澤為口罩國家隊支柱，其高階CNC車床設備為推動智慧機械的領頭羊；正瀚生技為國內少數農業植物生長藥劑本土研發廠商，擺脫國際大廠壟斷；虎山實業的車用把手為北美AM市場市占第一；閎康科技為先進製程很重要的分析及檢測服務廠商；勤誠興業為台商回台的重要標竿案例，機殼有許多高精密的設計，目前為AI伺服器重要供應商；優達科技生產5G路由器，為台灣推廣5G設備系統的重要廠商。王部長並指出參訪企業時，業者除介紹產品與R&D外，也會花一半時間說明落實ESG情形，成為更幸福的企業，留住優秀人才。

中堅企業獎項辦理目的為表彰在特定領域具有技術獨特性、具高度國際競爭力且有優異經營表現之卓越中堅企業，作為學習標竿，引領企業持續深耕技術，競逐特定市場領先地位，並創造台灣經濟成長動能及優質就業機會，迄今已完成7屆遴選，共選出86家卓越中堅企業及334家潛力中堅企業。

此外，為讓各界效法得獎企業成功經驗加速朝隱形冠軍目標邁進，本屆典禮特別製作卓越中堅企業得獎介紹的影片並整理獲獎理由，建置成得獎者數位專區（網址：http://www.mittelstand.org.tw/），歡迎踴躍前往瀏覽學習；第8屆獎項預計於113年第2季開始受理申請，歡迎有意願申請企業報名挑戰贏得卓越中堅企業獎殊榮