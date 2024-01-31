《櫃買市場》櫃買「永續發展公司債買賣制度」今宣導說明

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心於112年12月14日公告開放轉(交)換公司債得為永續發展債券發行人募集永續轉型的籌資工具，為利發行人及中介機構瞭解發行實務作業，櫃買中心於113年1月31日舉辦宣導說明會，協助發行人及早規劃因應。

櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，112年永續發展債券發行量達新臺幣1472.89億元(47檔)，較111年成長31%，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，亦是連續3年發行量破千億元，流通在外餘額達新臺幣4831.27億元(165檔)，較111年成長33%。

為協助企業達成其整體永續發展策略目標，並擴大我國永續發展債券商品範疇，櫃買中心112年規劃建置「永續發展轉(交)換公司債券櫃檯買賣制度」，並已取得主管機關支持，於112年12月14日公告開放轉(交)換公司債得為永續發展債券發行人募集永續轉型的籌資工具。

櫃買中心表示，為建構我國永續發展債券市場完整的生態圈，在金管會的指導下，櫃買中心近年來積極推動永續發展政府債券，現已有兩直轄市共同響應政策，臺北市政府及高雄市政府分別於本(113)年1月10日及12日發行永續發展政府債券，其中臺北市政府發行首檔社會責任政府債券25億元，高雄市政府發行首檔綠色政府債券20億元，為我國地方政府發行永續發展債券之首例，除能展現地方政府落實淨零永續的決心外，亦為我國永續發展債券市場締造新猷。