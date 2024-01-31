四大因素台指期回測萬八 留意選擇權結算賣壓

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超微（AMD）、微軟、Alphabet（谷歌）的財報表現雖略優於市場預期，盤後股價卻同步拉回2～6％，再加上美國12月JOLTs職位空缺 902.6 萬人，高於市場預期值875萬人，顯示美國勞動市場意外強勁，不利通膨趨緩，綜合四大因素，台指期31日回測萬八大關，盤中下跌87點、暫報17,993點。

統一期貨表示，美國就業數據公布後，3月降息機率續減，使美指震盪走弱，美股四大指數前一個交易日只有道瓊收高，費半指數更重挫1.56％；台指期方面，需留意萬八位置可能成為今日選擇權結算的倒莊賣壓。

Alphabet 公布財報，上季營收 63.1億美元，略高於預期值852.3億美元；EPS 1.64美元，略高於預期值 1.59 美元，廣告收入655億元略低於預期值658 億美元；廣告收入成長趨緩，帶動盤後股價拉回5.4％。

AMD公布財報，上季營收62億美元略高於預期：EPS 0.77美元符合預期；本季營收預測51-57 億美元，低於預期值57.7億美元，AI處理器MI300的2024年營收預測35億美元，遠低於市場預期80億美元，上季財報普通，但財測展望不如預期，盤後股價拉回5.6％。

Microsoft 公布財報，上季營收620億美元，略高於預期值611億美元，其中雲端業務季增29％略優於28％的預期；EPS 2.93 美元，略高於預期值2.77美元。上季財報表現略優於預期，盤後股價小跌0.6％。

觀察台灣期交所的商品交易情況，富櫃200期貨上漲42點，盤中暫報9,472點；半導體30期貨下跌26點，成交價5,112點；國外指數部分，美國道瓊指數期貨上漲176點、暫報38,601點；美國那斯達克100期貨下跌256點、暫報17,461點；美國費城半導體期貨下跌138點，來到4,290點。