《產業》美國PGA國際高爾夫用品展 台廠豐收接單逾530萬美元

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【時報記者任珮云台北報導】日前剛落幕的全球第一大專業高爾夫展覽「2024年美國PGA國際高爾夫用品展」，台灣參展廠商現場接單金額約30萬美元，後續接單金額達500萬美元。

「2024年美國PGA國際高爾夫用品展」參展商計有來自美國、英國、德國、墨西哥、南韓、日本、加拿大、丹麥、法國、香港、中國大陸、愛爾蘭、義大利、紐西蘭、南非、瑞士、瑞典及台灣等20多國857家廠商參展。從本屆參展廠商及參觀人數的熱絡，看得出來高爾夫產業已走出疫情的陰霾，且更上一層樓。台灣廠商有機會將創新產品介紹給更多的買主，使買主了解台灣紡織品的優勢及品質，繼而願意建立雙方合作的新契機。

在經濟部國際貿易署的支持下，本次紡拓會籌組的台灣展團共5家業者參加，包括裕源、富豐、郁義、崇耀及緹亞等，以及獨立參展業者宏遠(1460)、儒鴻(1476)及寧美。展出各種與高爾夫產業相關之機能及休閒類的針平織布料及成衣。

本次台灣館吸引約500人次參觀洽談，包括Arnold Palmer Apparel、Alton Gray、Garb、Greg Norman、johnnie O、Turtleson、Victoria Paulsen、Jaxson Maximus、Perry Ellis、PING、PVH、Ralph Lauren及Sportailor等公司代表前來。到訪買主除美國本地買主之外，以中南美洲及西歐等國家的採購代表居多。根據紡拓會現場調查顯示，本屆到訪台灣館的買主，以設計師、成衣製造商及採購辦公室為主，參展廠商現場接單金額約30萬美元，後續接單金額達500萬美元。

美國有3200萬的高爾夫消費人口，為世界第一大高爾夫用品消費國，也是全球高球人口最普及的國家，美國亦為全球高爾夫球場數最多的國家(佔全球45%)，提供近200萬個就業機會，產業規模達近760億美金。