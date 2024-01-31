谷歌第4季獲利成長 惟廣告營收不如預期 股價盤後挫

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谷歌（Google）母公司Alphabet今天讚揚人工智慧（AI）幫助推升去年第4季獲利，但假期季節廣告銷售不如市場預期，今天盤後交易重挫。

綜合法新社和路透社報導，在旗下影音分享平台YouTube和雲端運算事業挹注下，Alphabet第4季獲利207億美元、營收863億美元。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在財報中指出：「上述兩者受惠於我們對AI的投資和創新。」

根據財報，Google第4季廣告營收達655億美元，高於上年同期的590億美元；YouTube第4季廣告營收為92億美元，上年同期為80億美元，Google雲端運算廣告營收約92億美元，上年同期為73億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師平均估計Google第4季廣告營收達661億美元。

Alphabet假期季節的廣告銷售低於預期，且支援其AI計畫的資料中心今年支出將增加等影響下，Alphabet盤後股價下挫6%。

這項財報出爐之際，Google、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等正在AI領域相互競爭，而歐美監管當局也對這個當紅領域進行審查。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）近期對AI投資和聯盟啟動一項研究，以確保監管能跟得上AI發展，並制止主要參與者將對手排除在一個有望為多個行業帶來重大變革的領域。