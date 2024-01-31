《商情》期金續揚；期銅漲近0.7%；原油止跌彈升；BDI續弱逾4%

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時報-商情早報

1.靜待Fed會議 紐約期金續揚。

2.LME:01/30期銅收8615.00美元/公噸，漲57.00美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲1.04美元，每桶為77.82美元。

4.西德州原油上漲1.05美元，每桶為78.30美元。

5.01/30BDI運費指數為1397.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3持平，報205美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.52美分，每磅為84.78美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲8.70美元，每公噸為363.00美元。

9.01/30TRJ-CRB上漲3.12，為274.00。

10.SGX:SGX 62%鐵礦石報每公噸135.27美元，跌0.16美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待Fed會議，周二紐約期金續揚；由於市場將靜待美國聯準會(Fed)即將公布的利率決策，加上美元走軟及10年期公債殖利率下降，致黃金攀升至兩周高點；終場收盤報價，4月黃金漲6.30美元，報2050.90美元；3月白銀跌0.02美元；4月白金跌6.60美元；3月鈀金跌1.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國刺激措施，期銅漲近0.7%；因香港和中國大陸的股市再次下跌，投資者寄望於最大金屬消費國中國，可能將採取更多政策刺激措施，用以穩定經濟和股市，致倫敦(LME)銅價上揚，但由於需求疲軟，則限制了銅價漲幅。終場周二指標期銅上漲57美元；期錫下跌324美元；期鎳上漲69美元；期鋅上漲12.5美元；期鋁上漲10美元；期鉛上漲5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-全球經濟成長預期上調，周二國際原油期貨止跌彈升，受惠於國際貨幣基金組織上調今年全球經濟增長預期，中東緊張局勢升級，亦抵消了對中國房地產危機引引發需求的擔憂，原油期價止跌回升，美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.04美元，報77.82美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報82.87美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運力偏多，周二BDI指數續弱逾4%；由於鐵礦石貨盤一般，且南美糧食成交放緩，煤炭即期貨盤減少，使得市場總體運力偏多，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少超過1600美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續弱逾4%；其中最新報價BDI指數下跌63點，收1397點，跌幅4.3%；BCI指數下跌146點，收1824點，跌幅7.4%；BPI指數下跌50點，收作1636點，跌幅3%；BSI指數下跌4點，收作1061點，跌幅0.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-利空消息打擊，周二大阪期膠連3黑；由於日本豐田汽車先前發生測試造假的違規行為，導致有四家工廠的生產線受到了交貨暫停的影響。另外本田汽車也有意減少工廠產能，令終場大阪期膠呈連續3個交易日收黑走勢；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨跌0.3%，報每公斤281.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌 %，報每公斤 美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.4%，收於每噸13510元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨全多揚，其中玉米和大豆期貨上漲，因在跌至多年低點後，引發一輪逢低買盤收高，雖然缺乏有關供需的支持，小麥追隨堅挺的態勢，在跌至一周低點後反彈，終場3月小麥漲12美分，3月玉米漲7.5美分，3月大豆漲24.5美分，3月黃豆油漲0.45美分，3月黃豆粉漲8.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，周二ICE棉花期貨漲近1%，受惠於美元上下跌0.2%，增加投資人以美元計價的棉花購買意願，以及市場將靜待美國聯準會(Fed)即將公布的利率決策，致期棉終止連2跌；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.62%，報每磅84.78美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.44%，報每公噸16055人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產困境，鐵礦石回落；因香港一家法院周一下令對全球負債最重的開發商房地產巨頭中國恆大集團K進行清算後，投資者對中國陷入困境的房地產市場的擔憂再次浮出水面，打擊了市場前景情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫回落下跌。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.12%，報每噸135.27美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.54%，報每噸917人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)