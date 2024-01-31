1／31盤中熱門焦點股

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今（1/31）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）旺宏Q1已到谷底 震盪趨堅

旺宏（2337）周二早盤開低震盪走高，迄上午9：27的市價暫報29.5元，上漲2.25%，觸及季線關卡，展現抗跌韌性。

AI PC和伺服器市場長期帶動高容量NOR的需求，旺宏總經理盧志遠指出，2024年第一季展望不佳，因市況未能起飛，但谷底已到，還在等待復甦之中。不過，他語帶保守地說，如果2024年存貨的消化不夠快速，2024年將也不是一個特別好的年。

旺宏昨（30）日召開法說會，針對法人詢問是否實施庫藏股，或有大股東會買回自家股票？盧志遠指出，如公司管理層買回公司股票，純屬自己理財，但以旺宏來說，公司不實施庫藏股。

就產品價格的看法，盧志遠指出，旺宏秉持品質及客戶服務的堅持，價格策略是不跌價，基本上價格調整很小，主要還是出貨量減少及產能閒置所造成的成本攤提問題。

盧志遠分析，就各產品線營運現況來看，2023年RoM的季節性出貨模式與過往不同，2023年下半年需求較上半年弱，但2023年整體位元出貨量持續以雙位數成長率穩定成長。

NOR的部分，工控及可穿戴式裝置市場相對穩定，但庫存去化問題依然存在，展望後市，預期在新電腦和伺服器市場會使用更高容量的NOR。

在車用部分，盧志遠預期，車用市場的庫存去化，需要更久的時間，因先前各大車廠在缺貨時大量囤貨，以致現在仍存貨滿滿，市場需求受到影響，但電動車市場的各種應用需求，則持續穩定且成長。

旺宏因產能稼動率低迷、提列存貨跌價損失等影響，2023年第四季單季稅後虧損10.07億元，下探2015年第四季來低點，每股虧損0.54元，全年每股虧損0.92元。

財務長葉沛甫補充，2023年資本支出76億元，較2022年稍減，旺宏持續維持研發及設備更新，2024年資本支出將與2023年相差不多，主要投資3D NAND設備。

旺宏2023年第四季營收58.08億元，季減20％，年減36％，毛利率19.1％，年減5.1個百分點，年減15個百分點，營益率-19.8％。

2023年全年營收276.24億元，年減36％，毛利率24.5％，年減19.7個百分點，營益率- 8.7％，稅後虧損16.99億元，每股稅後虧損0.92元。細分產品線，旺宏2023年NAND營收比重9％，NOR占比51％，ROM15％，FBG（Foundry Business Group）6％。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（2）超豐看好今年營運成長 市場按讚

超豐（2441）早開出高盤，無畏盤勢跌破萬八大關拉回整理，迄上午9：32的市價暫報59.4元，仍持穩揚升1.02%。

公司昨（30）日召開法說會。該公司表示，受到半導體產業變化影響，去年全年營運衰退，但下半年產品組合變動，高毛利率產品出貨比重增加，帶動下半年營運已回升，持續看好今年產業市況及全年營運可望恢復成長；另外，超豐今年將啟動傳承計劃，預計股東會後，總經理甯鑑超將轉任顧問，由執行副總紀有章接任。

甯鑑超於法說會時表示，去年下半年消費性電子需求還是低迷，市場雖然持續傳出PC、NB需求回升，但公司在接單的回應上仍不明顯，訂單仍以短單、急單為主，但所幸工控產品接單相對良好，整體而言，去年第四季應該是營運谷底，看好今年景氣將會回升。

展望今年表現，甯鑑超延續看法，預估今年第一季是全年最低，之後開始恢復成長，預期由AI帶動市場需求，包括AI PC、AI手機需求明顯增加，相關供應鏈訂單也將優於去年。甯鑑超強調，超豐近年分散市場風險，正積極開發國外客戶，以去年而言，單月外銷訂單一度達到5成水準，今年預期仍有較大海外客戶下單，海外營運比重可望續增。

此外，集團營運長謝永達也在法說會上說明，超豐將啟動接班計劃，身為超豐創立元老之一的甯鑑超，預計在今年股東會轉任公司顧問二年，屆時，總經理職位將由執行副總紀有章接任。

超豐2023年營收135.7億元，年減14.92％；全年毛利率20.9％，年減5.6個百分點；全年稅後純益19.97億元，年衰退36.8％。該公司表示，去年毛利率下滑，主因半導體需求降溫，產能利用率衰退，衝擊毛利率及獲利表現，去年EPS 3.51元，也低於前一年的5.55元。(工商時報 張瑞益、數位編輯)

（3）盤中焦點股：

1.先進光（3362）：產能逐步開，年底看3000萬顆，外資進場助攻股價連三跳，漲幅逾6%突破200關。

2.信紘科（6667）：台積電廠務等業務有斬獲，高檔整理結束，一舉衝上漲停。

3.神盾（6462）：布局IP商機，股價再大漲創波段新高。

4.安國（8054）：神盾集團一員，急拉漲停再創波段新高價169元。

5.亞矽（6113）：電子通路持續吸引資金匯集，股價再攻高。

6.蔚華科（3055）：今年營運展望正向，買盤追搶，股價再締歷史天價。

7.力旺（3529）：安全強化型OTP完成台積電N4P驗證，續攻高效能市場，股價創新高。

8.台積電（2330）：昨夜ADR續跌0.79%，盤初股價開低8元、落至634元，跌落5日線。

9.華紙（1905）：碳權護體+季線有撐，盤初逆勢守紅，領漲造紙股。

10.南亞科（2408）：成熟型記憶體產品供不應求，喜迎拉貨潮，不甩外資連14日賣超，盤初開低走高，拚返70關。

11.吉茂（1587）：墨西哥新廠承接美國State Farm擴大採購AM汽車零件效益可期，法人樂觀今年營收看增15％～20％，盤初股價衝上24.3元，改寫近4月新高。

12.聯嘉（6288）：外資連3日回補買超，盤初逆勢叩關月線。

13.車王電（1533）：持股氫豐34％跨足氫能，多頭正面回應，盤初股價躍過5日線、月線。

14.智冠（5478）：與榮剛換股生效，大股東網銀國際持股由28.7％稀釋至22％，盤初股價彈升近2.5%。

15.大宇資（6111）：旗下手遊星宇互娛進軍印度市場，預計今年會再推第二款RPG類型手遊，另今年將在台港澳推兩款遊戲，盼挹注營運，盤初股價收復5日線、叩關月線。

16.力成（6239）：去年每股賺10.72元，今年拚一季比一季好，資本支出估返百億元，但股價開低。

17.聯發科（2454）：Q4將發表天璣9400，營運成長充滿信心，早盤攻上977元後反壓增強，股價翻黑。

18.南寶（4766）：去年有望賺2個股本，隱含殖利率看好，股價持穩。

19.雲品（2748）：進入尾牙圍爐旺季，第一季動能正向，短多續揚。

20.恆大（1325）：避險資金轉進防疫股，帶量反彈。

21.東華（1418）：資產活化題材持續發酵，股價再拉漲停，惟漲多賣壓出籠，陷入高檔震盪。

22.亞翔（6139）：訂單滿手營運喊旺，本波回檔到158元獲守，多方開攻大漲5%。

23.力特（3051）：車載業績大幅成長成主帥，一路穩揚攀升，逆揚約2%。

24.英濟（3294）：智慧行動新品發功，多方續飆拿下第三根漲停，創下近2年高點。

25.萬旭（6134）：毛利率穩高檔，今年業績看兩位數成長，暴衝6%拉長紅K，回檔失土全收回。

26.波力-KY（8467）：打入法國空巴拿大單擬上半年量產出貨，翻落月線即有買單，今早彈升逾7.5%。

27.宏致（3605）：大啖AI商機一波波，開盤急衝40元之上創高，惟獲利了結賣單隨之出籠，由漲轉跌。

28.嘉澤（3533）：外資回頭買超，底部墊高突破5日線，今早逆揚逾2%，重回千金之位。

29.緯創（3231）：AMD本季財測不如預期、盤後重挫約6%，AI股拉回修正，上演五日線保衛戰。

30.中砂（1560）：鑽石碟領先同業，今年營運重回復甦成長，續衝高半根停板，上修史上高點。

31.廣達（2382）：AMD財測報憂，AI股臉色鐵青，回測五日線支撐。

32.麗臺（2465）：美超微財報靚，外資反手買超相挺，昨日攻頂，今日衝高回落震盪整理。

33.蒙恬（5211）：今年審慎樂觀，有機會轉虧為盈，盤初攻頂，重返五日線。

34.寶碩（5210）：轉攻綠能產業有成，營收有望持續成長，外資偏多操作，連2日衝高大漲挺進1個月高。

35.威潤（6465）：遭列注意股不怕，連拉3根漲停，站上近2年高點。

36.前鼎（4908）：矽光子題材喊燒，外資偏多買超助威，晨盤觸及漲停，續闖波段高。

（4）2024營收成長上看3成 安瑞臉色紅潤

安瑞-KY（3664）早盤開高走高，無視大盤拉回整理，追價買盤相對積極，迄上午9：35的市價暫報28.5元，大漲4.4%，表現不錯。

公司全力搶攻歐美市場，董事長連建欽30日指出，去年第四季受惠資安產業的旺季效應，單季順利轉虧為盈。2024年則看好新產品及新區域的拓展，年營收成長率上看3成。

連建欽表示，為充實現金流、擴建新團隊、增加資源，預計2024將辦理私募，最快今年第一季會公布私募對象，最慢上半年會完成。2023年時董事會通過私募額度有2億元，先前引進策略性股東樺漢後，仍有1億元的額度。

安瑞-KY為資訊安全廠商，主要產品為SSL VPN（安全網路存取服務）、負載平衡、應用防火牆。

目前在台灣、日本及印度均有布局。印度市場（含中東和非洲）的營收貢獻達65～70％，日本約占15％、北美約10％。

印度市場主要客戶類型為銀行、政府，日本以銀行為主，美國則是以教育和醫療為主。

安瑞-KY表示，2024年將積極擴展美國及歐洲市場。新產品線方面將新增偵測裝置及模擬攻擊等，預期2024年的營收將可成長3成。

安瑞-KY去年營收6.24億元，年增34.23％，前三季每股稅後淨損1.23元，但2023年第四季因旺季效應，資安專案陸續進帳，單季正式轉虧為盈。全年而言可望損益平衡，但累虧恐未能在短期內彌補完成。

大宇資訊目前持有安瑞-KY股份逾3成，2023年則是引進策略性股東樺漢，持股大約1成，透過樺漢的通路，安瑞-KY得以擴增北美的客戶，目前也在越南及匈牙利等廠區展開資安合作。

該公司產品營收結構為，資安服務占5成，軟體25％、硬體占25％，目前研發基地主力在台灣及印度。全球約有140位員工。毛利率約在65％～70％，而今年度因為新增團隊費用也會增加，估計由去年1,300萬美元成長至2024年的1,500萬美元水準。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（5）2024營收看增15％起跳 吉茂展笑顏

吉茂（1587）今開高之後欲小不易，早盤最高價一度來到24.3元，迄上午9：39的市價暫報23.5元，持穩揚升2.4%，低價轉機氣象值得持續追蹤。

吉茂墨西哥新廠承接美國State Farm擴大採購AM（售後維修）汽車零件效益可期。吉茂透露，墨西哥新廠近日調機試產順利，已展開接單洽談，預期第二季可放量生產，挹注2024年業績成長動能，法人樂觀營收獲利都將恢復正成長，營收年增看15％～20％。

隨2024年營運恢復正向，汽車水箱零件廠吉茂看好公司前景，董事會也通過買回500張庫藏股轉讓員工，買回區間將至3月28日前，區間價格15.93～34.12元。吉茂表示，公司股價低於區間價格下限，則將繼續買回。

吉茂2023年受美國客戶在升息環境下大幅度調節庫存、同業價格競爭，及匯率等影響下，全年營收21.22億元、年減16.3％，前三季稅後純益銳減至0.61元。

不過吉茂說明，客戶在經過三季庫存調整後，2023年第四季已經逐步恢復正常拉貨，單月營收衰退幅度已大幅縮減至個位數。

對於2024年展望，吉茂指出，為因應中美貿易戰地緣政治變化，公司提前布局墨西哥新廠，2024年將開始收割，在近期開始小批量試產後，也已開始與客戶洽接訂單，預計第二季就可逐步放量出貨。

吉茂指出，目前競爭對手有90％以上在中國大陸，但隨著北美客戶要求就近出貨，且2024年State Farm擴大採用AM零件賠付的效益可望更為擴大，市場需求相當迫切，吉茂墨西哥新廠正好順勢承接此一商機，新產能投產，將成為2024年推升業績成長的主要動能。

由於接單量優於預期，吉茂董事長劉彥狄也將於農曆年前親至墨西哥坐鎮，力求第二季出貨順暢。根據規畫，吉茂墨西哥廠第一階段年產能約在25萬顆水箱，後續配合客戶需求，也隨時可再擴增產線，最大產能可提升至60萬顆。

吉茂台灣廠及南京廠水箱年產能各約110萬顆，吉茂表示，以目前客戶回饋來看，2024年訂單約可與2023年持平。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（6）Q2起營運有望逐季好轉 盛群逆勢漲

盛群（6202）周三開高之後，持穩在高檔游走，迄上午9：43的市價暫報62元，上漲2.31%，相對盤勢拉回整理，展現逆勢演出氣勢，表現不錯。

公司30日舉行線上法說，盛群總經理蔡榮宗表示，庫存去化預計第一季末到第二季結束，自第二季起，盛群營運有望逐季好轉。

蔡榮宗指出，由於獎勵通路商去化庫存，盛群第一季毛利仍有壓力，但觀察盛群轉投資代理商的庫存狀況，代理商業績占盛群營收7至8成，目前庫存周轉天數剩六個月，安全水位四個月，最晚至第二季，應可以回到安全水位。

他指出，庫存下降速度比原先預估要晚一點，但部分代理商在第一季庫存天數已回到正常，應會恢復向盛群拉貨。

從產品價格來看，同業應廣近日對不能重覆燒錄程式的空白MCU（OTP）調漲價格，之前應廣為了出清庫存，現在則是調高價格，以反應合理利潤，顯示MCU產業的產品平均單價有回溫現象。

蔡榮宗指出，盛群整體價格在去年年底調降一波後，預估在2024年第一季及第二季，都不會調整價格。

法人分析，盛群去年第四季營收獲利持續季減，MCU各產品線多呈現3％～7％季減幅，主要是反映市場需求低迷、價格持續承壓；庫存周轉天數攀升至415天，整體庫存去化速度較預期更為緩慢。

法人預期，盛群2024年首季營收、獲利，與2023年第四季持平或略低，然自第二季起營收將呈季季增態勢，2024年全年營收成長目標有望達雙位數，並且預期今年上半年及下半年已經實現毛利率區間，將落於35％～45％、45％。

上游晶圓代工價格已於2024年1月起調降，與封裝廠議價亦初步有正向回饋，法人預估，相關成本調整對於毛利貢獻，將落在2024年第三季後。

盛群公布2023年財報，合併營業額25.96億元、年減57％；稅後純益1.12億元、年減90％，每股稅後純益0.49元。

2023年第四季稅後淨損1,765萬元，每股虧損0.08元。盛群指出，受客戶調整庫存影響，導致去年第四季由盈轉虧，預期今年第一季受農曆年工作天數較少影響，營運將是谷底。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（7）大飲驚傳烏龍跳票 股價重挫

老牌飲料蘋果西打母公司大飲（1213）今甫開市即跳空重挫，臉色鐵青，主要原因係昨下午驚傳烏龍跳票情事，迄上午9：47的市價暫報6.74元，仍大跌4.8%。

大飲傳出因「存款不足」跳票。大飲總經理于忠敏30日召開重訊記者會指出，這是烏龍，因為廠商溢收款783,407元，原協調1月28日支票790,293元支票需抽出回收，由於出納作業疏失，此票據誤存造成後面當天原應付二筆324,240元、270,728元無法兌現造成失誤，30日已將差額另外補足。

雖大飲澄清是烏龍一場，但臺灣證券交易所認為，因大飲違法營業細則，自31日起股票變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。于忠敏表示，造成此次事件，大飲深感抱歉。

對於外界傳聞，蘋果西打的生產是否因此再受影響，于忠敏指出，2023年12月大飲工廠陸續恢復蘋果西打生產，營運逐漸步入正軌，希望各界持續給予支持。

大飲2023年5月因蘋果西打瓶內出現不明的沉澱物，遭桃園衛生局要求暫停產線運作，也因停工產線占營收比重高達99％，導致嚴重虧損。6月更再傳出積欠員工薪資，大飲在2023年9月1日發布重訊指出，將處分七筆不動產、預計淨處分利益約1.38億元，作為公司營運資金。

證交所表示，大飲前因未依規定時限檢送相關資料、未能充分釐清商標權之歸屬、會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，及淨值低於財務報告所列示股本二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第19、14、3及1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易在案。

證交所表示，嗣查大飲1月29日發生存款不足的金融機構退票情事，核有證交所營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款規定情事，證交所已公告自31日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。（工商時報 李麗滿、袁延壽、呂淑美、數位編輯）