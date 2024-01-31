《金融》英鎊美元拉鋸 3因素引發重大突破

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【時報記者任珮云台北報導】2月1日（周四），英國央行將舉行今年首次會議，屆時將公布利率決議和會議紀要、季度貨幣政策報告（MPR），並召開新聞發布會。FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga認為，英鎊和美元目前仍陷於激烈的拉鋸中，需要新的催化劑推動力量天平向一側偏移。3個因素可能引發英鎊兌美元重大突破：1、英國央行利率決議。2、聯準會利率決議+非農數據。3、技術面。

1、英國央行利率決議。市場普遍預期英國央行將連續第四次維持基準利率在5.25%不變。儘管通膨逐步放緩，但鷹派仍佔據上風，央行可能要到夏季才會啟動寬鬆週期。交易員們目前已完全消化2024年6月降息的預期，5月降息25個基點概率為60%。如果英國央行維持鷹派立場，那麼將推遲降息押注，進而提振英鎊兌美元。如果英國央行釋放鴿派信號，則可能會削弱英鎊兌美元。

2、聯準會利率決議+非農數據。美國方面，聯準會會議和就業數據將影響美元走勢。市場預期聯準會本周將維持利率不變。聯邦基金利率期貨顯示，3月份降息的概率現已降至約50%。對於勞動力市場，分析師預計12月新增非農就業人數18萬，前值為21.6萬。這兩大風險事件料加劇美元波動性並影響英鎊兌美元走勢。

如果聯準會會議和就業數據為美元提供支撐，那麼會拉低英鎊兌美元。而聯準會鴿派表態和疲軟的就業數據對美元不利，進而為英鎊兌美元提供支撐。

3、技術面。英鎊兌美元已進入等待模式，匯價震盪於對稱三角形態內。短期而言，多空雙方繼續激烈拉鋸，關鍵阻力位在1.2800，支撐位在1.2600。從長線看，英鎊兌美元保持在50日、100日和200日均線上方。若能有效突破1.2760，將為上探1.2800和1.2850（2023年7月以來的最高水準）打開通道。若失守50日均線（1.2666），空頭可能推動匯價下探1.2600和200日均線所在的1.2557。