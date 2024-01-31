星宇與道奇隊續約三年 掀棒球熱深耕北美市場

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星宇航空（2646）與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊，在2023年球季首度成為合作夥伴後，今（31）日雙方宣布再續約三年，從2024年球季到2026年持續密切合作，以運動結合航空深耕北美市場，搶搭因風靡世界的日籍球星大谷翔平加盟掀起的道奇熱潮。

星宇航空執行長翟健華表示，配合去年大聯盟賽季，於洛杉磯-台北航線首創球隊聯名機上備品，受往來美國及亞洲的旅客好評，2024年雙方續約將有助於推廣星宇航空國際知名度、展現對運動賽事的支持，本次續約剛好搭上道奇隊近期揭曉日本旅美球星黃金陣容：二刀流巨星大谷翔平以及日本最強投手山本由伸，持續吸引廣大球迷搭乘。

洛杉磯道奇隊資深副總裁Lorenzo Sciarrino表示，很開心和星宇航空延續合作關係，開幕在即的2024年大聯盟新賽季對道奇隊來說是球隊歷史上非常重要的新篇章，有如此頂尖的合作夥伴和我們共同展現野心、邁向世界舞台讓我們感到十分興奮。

星宇台北-洛杉磯航線每日一班飛航，於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品，旅客於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，讓旅客在返台途中再度回味球賽的精彩。

星宇目前有21架航機，規劃今年引進5架廣體機，包括4架A350-900及一架A330neo，持續建立中轉航網。目前北美飛航洛杉磯及舊金山兩航點，舊金山航線現以每週三班飛航，將優先於3月20日起增至每日一班，下半年將開闢第三條美國航線西雅圖，預計2025年第四季中轉航網將初具規模，旅客可透過星宇綿密的亞洲區域航網，便利往返於美國及亞洲各大城市之間。