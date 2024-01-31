台積跳空跌、萬八沒了！神盾集團逆風強 「這檔」半個月狂飆66％

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受超微財測低於預期影響，台股今（31日）開低走低，失守萬八關卡，權王台積電下挫9元並持續擴大，盤面上除防疫股吸金外，神盾集團股也成盤面亮點，神盾大漲逾半根漲停，其中安國開盤不到半小時直衝漲停，迅杰、芯鼎、安格也齊步大漲。

神盾延續近日漲勢，早盤高點攻上269.5元，進逼270元關卡，漲幅超過8％，成交量超過2.3萬張。神盾自本月15日宣布併購矽智財（IP）公司乾瞻科技以來，股價自148元起一路飆升，若以今日開盤價計算，迄今漲幅已達66％。

旗下安國受挪威主權基金加持，開盤不久即亮燈漲停，鎖死在169元，創16年新高價位，安格、迅杰大漲逾4％，芯鼎漲幅也接近3％。

神盾（6462）集團歷經三年沉潛，布局邊緣AI領域有成，併購乾瞻科技完成先進製程IP布局，近期營運漸露曙光，旗下安國持有星河半導體專攻ASIC；迅杰（6243）明年初推AI Chromebook的ARM架構嵌入式控制器（EC）產品；芯鼎（6695）則導入AI影像SoC。神盾集團綜效逐步顯現，小雞各自成長茁壯，2024年展翅高飛。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，AI供應鏈仍是台股主旋律，特別是IP與關鍵零組件，並指出神盾、芯鼎、安國等值得留意。