美中在北京重啓芬太尼會談 雙方強調需協調執法行動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國和美國1月30日恢復了有關限制芬太尼原料生產的談判，兩國尋求在此熱點問題上重建目前破裂的溝通管道。據美國之音報導，白宮30日發表的會談紀要中說：「雙方強調需要協調執法行動；處理對前體化學品、壓片機和製造非法藥物相關設備的濫用；打擊跨國犯罪組織網絡非法融資；並在多邊論壇接觸。雙方代表團進一步討論了定期分享信息的重要性，以確保對合成藥物所構成的動態性的非法威脅有共同的理解。」

美國官員稱，這種合成阿片類藥物的威力比海洛因強很多倍，在美國引起了成癮泛濫，每年導致10萬人因吸毒過量死亡。

華盛頓指控中國捲入這種非法貿易，這長期以來一直是美國和中國之間紛爭的另一個根源，近年來，兩國從貿易到人權以及台灣等各個方面都爭執不下。

在11月的一次峰會上，中國國家主席習近平和美國總統拜登同意採取更多合作措施，打擊生產芬太尼前體化學品的公司，並切斷該行業的融資。

1月30日，由美國國土安全副顧問珍·達斯卡爾（Jen Daskal）率領的華盛頓代表團抵達北京，出席禁毒合作工作組首次會議。陪同她的還有來自美國國務院、財政部、國土安全部和司法部的美國高級官員。

美國國家安全委員會發言人科比（John Kirby）稱這次會議是「良好的開始」，他告訴記者，「還有很多工作要做」。他說：「我們的目標是採取具體、可衡量的行動，減少導致大量美國人死亡的前體化學品。」

中國公安部部長王小洪在北京釣魚台國賓館迎接美國代表團，他表示，中美工作組的成立代表了兩國元首去年達成的「重要共識」。他表示，兩國的合作再次表明，中美關係是合則兩利、鬥則俱傷。

王小洪表示，希望今後的會晤能夠「妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。」

達斯卡爾則將華盛頓派出高級別代表團視為美國意圖「以全政府方式應對這一全球挑戰」的信號。

「零容忍」 美國表示，希望此次會談「提供一個平台，促進旨在解決非法藥物的非法生產、融資和分銷問題的持續協調」。習近平在11月與拜登的峰會上承諾打擊芬太尼貿易。習近平並表示，中國對芬太尼受害者「深表同情」。 美國緝毒局（DEA）此前將中國描述為「所有販運到美國的芬太尼相關物質的主要來源」。

去年10月，美國司法部對20多家中國實體和個人實施了制裁，這些實體和個人被指控為許多美國毒品販運者、暗網供應商、虛擬貨幣洗錢者和墨西哥犯罪組織的「供應來源」。

北京否認參與了這一致命貿易，宣揚其「零容忍」毒品政策，並堅稱這一成癮危機的根源在於美國。

一位美國官員上周表示，自美中峰會以來，中國已經關閉了一家公司，阻止了一些國際支付，並恢復了有關運輸和販運芬太尼的信息共享。