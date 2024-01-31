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「港人北上」刺激增長？ 深圳消費零售總額突破1兆人民幣

  • 中時即時 朱紹聖
大陸廣東深圳全市2023年社會消費零售總額首破1兆元人民幣。圖為深圳市區夜景。（新華社資料照片）
大陸廣東深圳全市2023年社會消費零售總額首破1兆元人民幣。圖為深圳市區夜景。（新華社資料照片）

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大陸廣東深圳全市2023年社會消費零售總額首破1兆元人民幣，同比增長7.8％，其中商品零售增長7％、餐飲收入增長15.2％。港媒引述學者說法分析，深圳消費增速強勁與「港人北上」有關，通關後更多港人湧向深圳大賣場等高品質消費點。

深圳市統計局30日發布數據顯示，去年全市社會消費品零售總額達1兆486.19億元（人民幣，約合新台幣4.6兆元），消費升級類商品保持較快增長，其中限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長19.4％、13.6％；文化、體育和娛樂業營業收入也達到2016年以來最高值，增速達到16.3％。

據30日政府工作報告，去年深圳消費潛能持續釋放，深港融合消費成為新亮點。深圳財經評論員劉曉博指出，美式賣場開市客（好市多）華南首店、前海山姆開業都一躍成為網紅打卡點，引發深港兩地消費潮，香港居民去年平均每天有超25萬人次到深圳消費。

深圳市政協委員方舟也告訴香港《星島日報》，深圳消費領域增速迅速確實與「港人北上」有關，疫後通關以來，更多港人被深圳更多元、更高品質的業態和消費類型吸引。

方舟舉例指，疫前港人赴深圳是被低廉的價格吸引，可能常去羅湖商業城、東門等地享受按摩、洗腳等服務，但去年通關後，港人們奔向「山姆」等深圳大賣場，也會打卡各色高品質美食店。

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