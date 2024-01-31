Alphabet資本支出上升 盤後大跌6％

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儘管谷歌母公司Alphabet營收和利潤高於預期，然而年終購物季的廣告銷售讓人失望，且今年資本支出預計將大幅增加，Alphabet股價在盤後交易大跌6％。

第四季營收年增13％，達到 863.1 億美元。第四季淨利則是飆升至206.8億美元，稀釋後每股收益攀升至1.64美元。過去一年，Alphabet股價不包括盤後跌幅，上漲56％。

Alphabet旗下巨頭Google和YouTube，面臨來自Facebook、Instagram、TikTok等平台的廣告預算競爭。根據LSEG的數據，Alphabet第四季廣告收入儘管從去年同期的590億美元增至655億美元，仍低於華爾街預期的661億美元。

另一方面，Alphabet 的資本支出爆增45％，總金額達110億美元，為近年來最高。

為提高營運效率，Alphabet減少勞動力和優化辦公空間，進而造成巨額支出並反映在財報上。該公司於2023財年，花費21億美元的員工遣散費和相關費用，以及18億美元的辦公空間優化等支出。

Alphabet持續縮減非優先項目並進行裁員，預計第一季的遣散相關支出將達7億美元。

儘管Google Cloud收入超乎華爾街的預期，但微軟的Azure同期成長更快。由於Alphabet需要大量投資AI伺服器、資料中心及相關研究，財務長Ruth Porat直言，今年的資本支出將顯著高於2023年。