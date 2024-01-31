贛鋒鋰業去年淨利崩近8成 股價大跌

贛鋒鋰業30日公告，預期集團2023年歸屬於公司股東的淨利潤區間人民幣（下同）42億～62億元，下降約69.76％～79.52％。
贛鋒鋰業在26日～30日的三個交易日收盤依序下跌2.64％、3.13％、5.17％，股價從24港幣價位下滑至22港幣關卡保衛戰。港股贛鋒鋰業31日早盤大跌近6％，現股價報20.7元港幣。陸股則跌近5％，股價報20.9元。
此外，贛鋒鋰業扣除非經常性淨利約23億～34億元，下降約82.96％～88.47％。
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贛鋒鋰業30日公告，預期集團2023年歸屬於公司股東的淨利潤區間人民幣（下同）42億～62億元，下降約69.76％～79.52％。
贛鋒鋰業在26日～30日的三個交易日收盤依序下跌2.64％、3.13％、5.17％，股價從24港幣價位下滑至22港幣關卡保衛戰。港股贛鋒鋰業31日早盤大跌近6％，現股價報20.7元港幣。陸股則跌近5％，股價報20.9元。
此外，贛鋒鋰業扣除非經常性淨利約23億～34億元，下降約82.96％～88.47％。
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