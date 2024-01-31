前往主要內容
工商時報LOGO

贛鋒鋰業去年淨利崩近8成 股價大跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

贛鋒鋰業30日公告，預期集團2023年歸屬於公司股東的淨利潤區間人民幣（下同）42億～62億元，下降約69.76％～79.52％。

贛鋒鋰業在26日～30日的三個交易日收盤依序下跌2.64％、3.13％、5.17％，股價從24港幣價位下滑至22港幣關卡保衛戰。港股贛鋒鋰業31日早盤大跌近6％，現股價報20.7元港幣。陸股則跌近5％，股價報20.9元。

此外，贛鋒鋰業扣除非經常性淨利約23億～34億元，下降約82.96％～88.47％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  2. 降息，再一次的空歡喜？

  3. 聯準會決策周三開獎！這些ETF先衝 6檔甜甜價來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。