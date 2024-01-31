字節跳動CEO梁汝波：要加強危機感 逃逸平庸

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綜合陸媒報導，字節跳動30日下午舉行2024年年度全員會，字節跳動CEO梁汝波演講時多次提及「危機感」，強調必須持續保持創業心態，逃逸平庸。

梁汝波表示，最大的危機感是擔心字節跳動作為一個組織，正在變得平庸，無法取得新的突破。2024年的三個目標，排在第一位的是組織管理文化層面，要加強危機感，始終創業，逃逸平庸的重力。二是持續增加社會信任。三是業務上繼續聚焦少量重要的事。

梁汝波指出，自己觀察到不少組織平庸化趨勢，包括低效率、遲鈍、標準低。在一個平庸低效的組織裡，員工會更容易感覺累，因即便自己努力，但最終效果卻不理想。至於遲鈍則是對機會的敏感度不如新創公司，在公司層面的半年度技術回顧，直到2023年才開始討論GPT，而業界做得比較好的大模型新創公司早在2018～2021年就創立。

梁汝波表示，公司變大之後，有時候他自己都覺得，公司的效率如果比其他優秀團隊低30％，甚至低50％也不震驚，代表連自己的標準都在下降。

且不少人反饋，現在集團「該有的大公司病全有了」。

梁汝波指出，為應對這些問題，必須打破自滿，提高標準，建造精幹的組織，如此才能逃逸平庸的重力。而組織的平庸與卓越也會直接關乎到公司對於優秀人才的吸引力，公司也將加大激勵措施吸引人才。