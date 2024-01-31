習近平接見阿富汗大使 塔利班尋求俄羅斯和伊朗的承認

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中國國家主席習近平1月30日接受阿富汗等幾個國家大使遞交的國書，據美國之音報導，這等於一個大國首次正式承認塔利班臨時政府。中國官媒新華社報導，習近平對新大使們說，中國尋求與他們的國家建立深厚友誼和互利合作。

在人民大會堂的正式儀式中，習近平歡迎塔利班任命的阿富汗大使比拉爾·卡里米（Bilal Karimi）以及古巴、巴基斯坦和伊朗等38個國家的大使。

報導稱，塔利班首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）1月30日在社交媒體X上發文稱，「中國意識到世界其他國家沒有意識到的東西。」

穆賈希德說，「我們不處於單極世界中。」他並呼籲俄羅斯、伊朗和其他國家採取類似步驟，提升同喀布爾的雙邊外交關係。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，北京是否正式承認塔利班政權應該由中國官員澄清。米勒表示，「我看到他們相反的一些評論」，對美國而言，塔利班與國際社會的關係取決於他們的行動。

前阿富汗大使奧馬爾·薩馬德（Omar Samad）對美國之音表示，「中國可能準備單獨行動，或者在聯合國系統內，或者在聯合國系統外通過雙邊倡議採取最終的技術步驟。」

阿富汗前政府駐阿聯酋大使賈維德·艾哈邁德(Javid Ahmad)說這是中國的承認行為。

艾哈邁德對美國之音說，「信號無誤，因為除非他們承認政府，否則國家元首不會接受大使的國書。在這裡，中國領導人對待塔利班大使同其他大使相同，明顯是承認。」

雖然中國的承認是個重要步驟，但依然是孤立的一個。沒有其他大國承認塔利班的「阿富汗伊斯蘭酋長國」，聯合國多次拒絕他們派出聯合國代表的要求。

美國和歐洲國家對塔利班領導人和實體實施經濟政治制裁，指責他們嚴重侵犯人權，尤其侵犯婦女的教育和工作權利。

塔利班2021年8月重新掌權以來穩步建立對阿富汗外交使團的控制，尤其在鄰國。塔利班目前接管至少在14個國家的大使館，包括巴基斯坦、烏茲別克和土庫曼。

俄羅斯、中國和伊朗等一些國家保持他們在喀布爾的使館。

俄羅斯外長拉夫羅夫上周在紐約對記者說，莫斯科還未承認塔利班政權，因為政治和人權的考慮。拉夫羅夫通過翻譯說，「我們同聯合國其他成員國一樣不正式承認塔利班。」

聯合國安理會上月授權祕書長任命一名阿富汗問題特別代表，促進同塔利班當局的協同國際接觸。塔利班官員拒絕新代表的任命，表示聯合國應該停止把阿富汗當作國際社會的另類對待。