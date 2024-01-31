教部研擬「校園安全檢查操作手冊」 全教產嘆：無法阻擋彈簧刀

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新北市某國中發生校園攻擊事件引發社會震驚，教育部正研擬「校園安全檢查操作手冊」以供學校參考。不過全國教育產業總工會今天表示，新規定不主張在學校設安檢門、金屬探測器，這無法阻擋彈簧刀再入校園，讓基層教師充滿無奈和無力感。

教育部修改「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，30日並召開諮詢會議，以研擬「校園安全檢查操作手冊」。不過全教產理事長林碩杰表示，手冊內容提及的安全檢查設備仍不見安檢門、金屬探測器，只看到錄影設備(含記憶體、電池)、檢查籃(袋)、保管登記簿，這些仍無法阻擋彈簧刀再入校園。

林碩杰說，手冊中要學生「自行繳交」、「自行翻動」、「自行取出或開啟」、「查獲違法（禁）物品時，應立即封存，並請受檢學生簽名」簡直是天方夜譚，而「將學生先行帶離現場，安撫學生情緒並輔導」，若學生說是老師栽贓時怎麼辦呢？

林碩杰表示，教師於處理緊急事件時採取之必要之強制手段仍有可能造成不當管教、強制、恐嚇之情事，甚至吃上官司。由於教師不具執法權，「防衛行為」、「避難行為過當者，得減輕或免除其處罰」等條文，所謂的「阻卻違法事由」恐仍將讓教師左右為難，怯於出手強制。

基層教師也反映，當作業、工作、道歉、靜坐、站立反省等，學生拒絕執行時，教師恐無法強制處理，若真要強制恐又違反相關規定，教師面臨自我矛盾，不知所措就是目前教育現場之實況。

全教產說，此次教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」及「校園安全檢查操作手冊」中仍未見專職之輔導管教人員、安檢門、金屬探測器等，純是為了應付新北割喉案而來之社會壓力，仍無法阻擋彈簧刀再入校園。

全國教育產業總工會表示，既然如此不放心、不信任教師，就請修法讓專職人員負責管教，尤其是持有律師執照之專職管教人員，讓老師回歸教室、專注教學吧！