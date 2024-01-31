《電週邊》陳美琪：勤誠「雙E」雙軌成長 邁向下個黃金十年

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【時報記者任珮云台北報導】勤誠(8210)去年營收再創歷史新高，達112.47億元，年增6.53%。勤誠董事長陳美琪表示，勤誠為全球雲端產業機電整合解決方案領導品牌，更於2023年營收續創新高，繳出112億營運成績單。未來在百億營收基礎上，勤誠將持續深化核心策略，藉由厚植研發能力、贏向AI商機、強化營運效能，加速企業轉型，並以EPS+ESG雙軌成長，邁向永續經營。勤誠在邁入第41年之際，卓越中堅企業獎的榮耀，是勤誠上市以來締造的重要里程碑，亦是邁向下一個黃金十年的起點。

勤誠獲得經濟部「卓越中堅企業獎」，評審委員認為，勤誠專注伺服器機殼產品研發及創新，持續強化機電整合能力及技術專利佈局，並以JDM/ODM共同設計製造、OTS標準品及OEM+代工加值多元商業模式，服務眾多國際客戶，搶佔AI及雲端伺服器市場，並以CHENBRO自有品牌行銷，成為全球白牌伺服器機殼龍頭，且近年營收及獲利表現亮眼，並積極落實ESG永續發展，推升伺服器產業國際競爭力。

經濟部中堅企業獎參考德國隱形冠軍的定義，選拔及表揚具技術獨特性及全球競爭力之企業，經過一年多嚴謹的評選作業，從近150家廠商中挑選出10家卓越企業。勤誠以優越的經營成果，及產品研發、製造能力、全球市場布局等卓越績效，獲得專業評審一致認可，成為伺服器產業第一個獲此殊榮的伺服器機殼品牌，隱形冠軍實至名歸。