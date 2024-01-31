《國際金融》企業財報提振 歐股觸及2年新高 法股創新高

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周二收在小幅上漲，盤中並觸及近兩年新高點。樂觀的企業業績報告，鼓舞了投資人，激勵股價表現；此外法國股市也創下新高。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.79點或0.16%，為485.63點，為連5漲。法國CAC 40指數收盤上漲0.5%，收在7677點，盤中並一度觸及歷史新高。

西班牙外換銀行(BBVA)公布第四季淨利大增32%，股價隨之大漲6.2%，並推進歐洲的銀行股指數上揚1.8%。

芬蘭零售商Kesko公布第四季獲利高於預期，股價大漲8.1%。

丹麥醫療裝置製造商Ambuy在公布上季獲利優於預期之後，也揚升6.5%。

汽車股指數上揚1.1%。在競爭對手通用(GM)公布2024年樂觀財測後，Stellantis股價大漲3.8%。

據LSEG的資料，泛歐Stoxx 600成份股第四季獲利估為年減8.5%，略低於上周預估的年減8.8%。

在聯準會公布利率決議之前，周二美國股市開局不佳。

克羅埃西亞央行行長Boris Vujcic說，歐洲央行開始降息的確切日期是次要的，但是歐央一旦採取行動，可能會以小幅升息方式進行。

歐洲央行管理委員會成員Gabriel Makhlouf表示，歐央應該對利率走勢保持開放的態度。

在第四季GDP初值數據公布方面，法國經濟第四季成長不及分析師預期。西班牙經濟則是亮點，第四季成長0.6%。而德國第四季GDP出現萎縮。

歐元區第四季勉強避開了技術性衰退，GDP季增0%，優於第三季的季減0.1%。

在個別股票方面，在紅海襲擊影響到運輸量之後，德國貨櫃託運商赫伯羅德(Hapag Lloyd)公布第四季獲利低於預期，股價並下降9.6%。

沃旭能源(Orsted)下跌4.4%。此前新聞報導指出，該丹麥離岸風電開發商可能會在下周宣布增資。