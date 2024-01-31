世界公民ESG企業永續經營協進會 甘志純任理事長

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｢台灣新東向全球產學研聯盟協進會｣理事，暨該會｢全球新東向30X100人才計畫」主持人甘志純籌組的新社團｢中華民國世界公民ESG企業永續經營協進會｣於2024年元月29日，於台北科技大學億光大樓的集思會感恩廳舉行成立大會，會中選出甘志純先生為首任理事長，並推舉該協進會執行長陳孝昌博士為榮譽理事長，同時選出13席理事與三席監事，大會圓滿成功。

理事長甘志純籌組｢中華民國世界公民ESG企業永續經營協進會｣目的是為緊密配合環境部政策，積極在國內推動實質的減碳服務，配合環境部與經濟部產業發展署進行今年國內的CFP碳足跡申請與認證作業，從溫室盤查、組織盤查、碳足跡計算工程、碳中和作業、碳抵換權申請、碳足跡當量數字認證取得、綠能憑證申請、碳權交易複委託作業、國內碳權交易證照等系列操作，都是協進會未來發展的方向與動能。

該協進會將同時在台灣本島北、中、南及美東、美西、越南設立海外分會，就近接案協助企業操作上述的減碳活動與工程，協會的種子講師都來自產業的尖兵，實作經驗豐富。協會組織的第二層已訓練近兩百位副會長與小組長，在全台遍地開花，並透過讀書會的運作，主動鏈結國內中小企業。

甘志純於會中提案邀請，凡從事業務工作的上班族，如有興趣參與減碳服務也可以加入我們的行列，利用斜槓的模式，先加入了解，後續再總覽這個產業的未來發展性再做決定是否全心投入減碳活動與工程。