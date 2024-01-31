稼動率回神 TV需求增溫 法人這樣評估面板廠

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Corning（GLW US）Display部門23Q4營收受季節性因素影響而減少至8.69億美元，QoQ-10.60%，營業利益2.32億美元，QoQ-4.13%，為22Q2迄今僅次於23Q3的相對高水準，23H2因供需秩序佳而成功漲價為關鍵。Corning預估，雖然24Q1多數面板廠產能利用率仍低，但24Q2將走揚。

受惠於漲價效益持續發揮，Corning Display 23Q4營業利益率提高至26.70%，營業利益仍為近幾季相對高水準：

23Q4 Corning Display部門玻璃基板出貨量減少幅度約與市場一致，營收為8.69億美元，QoQ-10.60%，符合Corning先前法說會的預估，表現優於市場，主要係23H2成功調漲報價（漲幅為2位數）所致。營業利益率受惠於漲價效應而提高至26.70%（23Q3為24.90%），2H23均維持疫情情24.5%以上的水準，23Q4 Display部門營業利益2.32億美元，QoQ-4.13%，仍為22Q2迄今僅次於23Q3的相對高水準。

展望24Q1，Corning預估Display部門玻璃基板出貨量QoQ-5%，原因在於多數面板廠產能利用率並未回升，但在玻璃基板供需狀況仍佳下，預估玻璃基板報價維持與23Q4接近水準。此外，Corning亦預估面板廠產能利用率自24Q2開始走揚，帶動Display部門玻璃基板20224年出貨量YoY+5%。

Corning計畫斥資1.34億美元於印度建立cover glass產能：

根據印度媒體The Economic Times指出，Corning斥資100億盧比（約1.34億美元）與印度電信通路暨EMS商Optiemus Infracom合資設立的cover glass廠確定落腳於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），主要係考量位置接近鴻海、和碩、塔塔電子（Tata Electronics）等現有Apple供應鏈印度廠區所致，為Corning首座印度工廠，該廠占地25英畝，後續若有額外產能需求亦仍有空間可供擴產，惟預估建廠須耗時1年以上，亦即最快2025年方有機會量產，主要訂單來源為Apple。

TrendForce並預估，全球LCD TV面板出貨2.42億片，YoY+3.4%，動能來自大型賽事陸續登場：

根據研調機構TrendForce估計，23Q4全球電視出貨5,455萬台，QoQ+4.7%，出貨量、出貨量季成長幅度均為近10年同期低點，原因在於消費者使用習慣改變、經濟前景未明，2023年全球電視出貨量不及2022年，原因包括高利率環境壓抑企業及消費者支出、中國房市泡沫化衝擊當地需求，以及TV面板報價大漲影響電視品牌廠促銷活動規模。

展望2024年，雖然總經前景仍未明朗，但奧運/歐洲盃等大型賽事陸續登場有助於刺激需求，預估全球電視出貨量重拾成長動能，TrendForce並預估，全球LCD TV面板出貨2.42億片，YoY+3.4%，至於出貨面積YoY則受惠於產品尺寸放大而提高至8.6%。

台灣面板產業：

由於中國面板廠帶頭降低產能利用率奏效，TV面板報價2023/11～12為期2個月的回檔走勢已告中止，2024/1報價持平開出，此外，隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自24Q2開始增溫，24Q1即為2024年低點，包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者。