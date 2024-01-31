111政府防詐簡訊已發逾400萬則 30機關響應

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數位發展部建置111政府專屬短碼簡訊平台，打造可信任的政府訊息來源，降低國人遭受簡訊詐騙風險。數位部31日表示，截至1月底已運用於台灣自來水公司、台灣電力公司、勞動部勞工保險局等涉及民生業務，發送超過432萬則簡訊；此外，已有30個機關採購逾690萬則簡訊，預計至今年底可累積發送1億則政府簡訊。

數位部指出，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」政策，去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，迄今年1月底已有24個機關發送逾432萬則簡訊。為加速各級機關導入111簡訊，今年1月4日在政府共同供應契約提供全國政府機關與國營事業機構採購運用，迄今已有30個機關採購逾690萬則簡訊。簡訊類型多為民生相關業務，包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、國民年金權益通知、門診異動等。

數位部指出，機關使用111簡訊效益已逐步彰顯，例如民眾收到法務部行政執行署111簡訊後，發現自己有欠款因而主動繳納，顯示民眾已正確辨識且信任政府簡訊；此外，民眾收到111短碼簡訊顯示稅費、水電費、行政費用、繳費系統驗證碼等相關資訊，均可快速識別為政府發送的內容，可以安心信任。

數位部強調，數位部致力於善用數位科技打造民眾安心的生活環境，111簡訊內容必須署名發送機關或服務名稱，讓民眾一目了然發送者身分。若簡訊含有網址，則優先使用gov.tw的政府域名，保障簡訊內容的正確性和安全性。

數位部表示，目前已有勞動部、法務部、交通部、台北市、新北市、台水、台電等30個中央、地方機關及國營事業機構採購111簡訊，不久後各級機關將一致使用111簡訊。數位部將持續攜手各級機關推動數位信任科技，宣導使用111政府專屬短碼簡訊，維護民眾財產安全。