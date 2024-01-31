桃機春節總運量116萬人次 尖峰時段提早3小時到機場

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桃園機場公司31日表示，2024年春節疏運期間從小年夜前一天2月7日到初六2月15日共計9天，單日旅客量逾13萬人次，總運量上看116萬人次。機場公司指出，一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，旅客可提早3小時抵達機場。

桃園國際機場2024年春節期間加班機經民航局核定為210架次，以2月9日（除夕）加班機最多為39架次，單日約增加7,142人次。

機場公司說明，2024年春節疏運出入境高峰預估會落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次。疏運期間日均量12.8萬人次，恢復至疫情前（2019）春節日均量14.2萬人次90％。

機場公司指出，適逢寒假及農曆春節，一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場。

桃園機場公司於去年10月即啟動整備作業並召開多次會議、成立應變小組，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通集商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，春節疏運期間將依據每小時更新之桃園機場航班運量整點人數系統，掌握出入境及轉機人數，因應人流加強引導、提升安檢查驗服務量能及餐飲供應，協助旅客順利通關。

機場公司表示，旅客提早到機場，事前可做好準備加快安檢速度，安檢前預先倒掉保溫瓶的水、脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物，清空口袋，隨身攜帶的筆電等電子產品也事先取出，以節省安檢通關時間。

行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，至安檢線前，保溫水壺或飲料需倒掉淨空，待過安檢線後，機場內各處均設置飲水機、販賣機及餐廳等服務。過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶等，事前準備做好，出發前利用手機、網路或機場捷運A1、A3市區預辦登機；搭乘大眾運輸工具如機場捷運，可精準掌握旅程時間，確保春節旅途平安順遂。