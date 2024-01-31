《基金》高股息ETF成分股調整策略 考驗卡位準度

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【時報記者任珮云台北報導】全民瘋高股息，台股高股息ETF在3年內翻倍成長至17檔，從傳統的高息策略，進階至高息和總報酬雙目標。這些ETF各有特色，但指數編製方法繁複，不易讓人快速理解，各項篩選指標更是讓人眼花撩亂。投資人可以用指數成分股調整時間，挑出投資效率最高的台股高股息ETF。

因為台股具備節奏性，隨著企業財報公布和特有的除權息旺季，每個階段都有不同的主旋律，使指數成分股調整時間影響ETF的投資效率。多數台股高股息ETF指數成分股調整落在4~6月，但要精準卡位高息股，每年首次成分股調整最佳時間是在5月，目前符合條件的僅有3檔，分別為國泰永續高股息(00878),群益台灣精選高息(00919)和將在3/1~3/5募集的統一台灣高息動能ETF（00939）。

以00939而言，其追蹤臺灣高息動能指數，根據編制規則，指數會在5月調整成分股並以股利排序，可以精準搶佔40檔高息股，迎接6月開始的台股除權息旺季。若是4月換股，雖然多數企業已公佈去年財報，可以了解個股基本面，但大多尚未公布當年的股利政策，使ETF難以精準掌握後續的股利發放狀況。6月時台股企業的財報和股利政策都已公布，但股價也已經先漲了一大段，此時才進場的成本會比較高，壓縮獲利空間。

統一台灣高息動能ETF（00939）在除權息淡季將轉為追求股價動能。台灣高息動能指數首創夏普值動能調節，在9月和1月依據成分股的夏普值調整權重，依比例加碼強勢股並減碼弱勢股。這個設計不僅能讓投組具備延續性，在台股普遍表現較佳的第4季及第1季，還能擁有強勁動能追求更高的報酬率。