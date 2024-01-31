1／31期貨市場掃描

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美股

美國職缺意外上揚，暗示就業市場仍強、聯準會（Fed）難以在3月降息，這壓抑那斯達克指數、費城半導體指數在科技巨擘財報及Fed貨幣政策會議結果出爐前夕雙雙拉回。

道瓊工業平均指數1月30日終場上漲0.35％（133.86點）、收38,467.31點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.76％（118.15點）、收15,509.90點。標準普爾500指數下跌0.06％（2.96點）、收4,924.97點。費城半導體指數下跌1.56％（68.28點）、收4,319.99點。

美國勞工部30日公布的「職位空缺與勞工流動率調查」（JOLTS）顯示，2023年12月職缺意外上揚至902.6萬份，高於路透社調查的經濟學家預估值875萬份；11月職缺則上修至892.5萬份。

JOLTS報告並指出，Fed密切觀察的12月職缺相對失業人口比例在12月下降至1.44、持平於11月，但低於2022年3月聯準會（Fed）展開升息循環時的2.00。這代表每位求職者有1.44份職缺可供選擇。疫情來襲前，該比例平均約1.2。市場普遍相信，職缺對失業人口比若介於1.0~1.2，代表就業市場不會火熱到引發過多通膨。

上述數據暗示，就業市場仍舊過強、無法讓Fed在第一季開出降息第一槍。不過，就業市場確實在逐步降溫。JOLTS報告顯示，美國辭職的人數創近三年以來新低。聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於1月31日公布貨幣政策會議結果，Fed主席鮑爾（JeromePowell）也會召開會後記者會。眾所矚目的1月非農就業報告則預定周五（2月2日）出爐。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間24日上午6時15分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed1月31日按兵不動機率高達97.9％，3月20日首度降息一碼至5.00~5.25％的機率僅剩42.8％，低於一周前的46.2％，按兵不動的機率從一周前的52.9％上升至56.3％。科技巨擘財報即將出爐，也讓投資人不敢輕舉妄動。Google母公司AlphabetInc.、微軟（MicrosoftCorp.）、超微（AMD）都在30日收盤後公布財報，而盤後股價全面走跌。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月30日收盤上漲1.04美元或1.4％至每桶77.82美元，因IMF上調經濟增長預測，以及市場緊張關注中東衝突是否擴大的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.67美元或0.8％至每桶82.50美元。

國際貨幣基金（IMF）30日發布《世界經濟展望報告》，將2024年全球經濟增長預期上調至3.1％，較去年10月預測值高出0.2個百分點，稱主要因為對中國、美國以及一些大型新興市場和發展中國家經濟增長預期上調的影響。其中，美國2024年經濟增長預測值上調0.6個百分點至2.1％，歐元區2024年經濟增長預測值下調0.3個百分點至0.9％，新興市場和發展中經濟體2024年經濟增長預測值為4.1％。

IMF首席經濟學家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙（Pierre-OlivierGourinchas）表示，全球經濟繼續表現出韌性，通貨膨脹穩步下降，「軟著陸」的可能性增加，但經濟擴張步伐仍然較慢。另一方面，中東地區地緣政治緊張局勢加劇，紅海局勢持續緊張，這些因素都可能擾亂大宗商品和供應鏈，給全球通膨帶來上漲壓力。

法國能源數據供應商卡普勒（KplerSAS）根據船運數據的分析顯示，1月迄今為止，七個參與新減產的OPEC+成員國的平均出口量約為每天1,540萬桶，與12月相比幾乎沒有變化。OPEC+整體的情況也類似，出貨量穩定在約每天2,810萬桶。卡普勒首席原油分析師維克多·卡托納（ViktorKatona）表示，總體來看，新一輪的自願減產對市場上實際原油的影響微乎其微。

石油輸出國組織及其產油盟國11月30日會後表示，多個OPEC+國家宣布額外自願減產，與2023年6月原定的2024年生產配額相比，合計將減產達每天220萬桶，旨在支持石油市場的穩定與平衡。減產將從2024年1月1日開始直至3月結束。

美國能源部公布的數據顯示，1月29日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.095美元，為連續第二周上漲；較前周上漲3.3美分，較去年同期下跌39.4美分。各地區零售汽油均價多數上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖3.937美元，較前周上漲1.1美分，較去年同期下跌14.8美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖2.753美元，較前周上漲6.8美分，較去年同期下跌38美分。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月30日全面上漲，美國農業部報告表示，中央大平原的乾旱情況有所緩解，冬麥的作物情勢出現改善。3月玉米期貨收盤上漲1.7％至每英斗4.4775美元，3月小麥上漲2％至每英斗6.0550美元，3月黃豆上漲2.1％至每英斗12.1875美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月30日上漲0.6％至每磅84.78美分，3月粗糖期貨上漲1.6％至每磅23.91美分。

美國農業部報告表示，預計南非在2023/24銷售年度仍將是玉米淨出口國，因該國東部地區大部分玉米產區降雨充足。報告預估，南非玉米產量將達到1,580萬噸，玉米出口量300萬噸，略低於上年度1,700萬噸的產量以及380萬噸的出口量。報告指出，佔南非玉米產量17％的西北省天氣乾旱不利生產，儘管完整的影響仍需數月之後才會顯現。

南非將繼續向其具有競爭價格優勢的國家出口玉米，包括鄰國，特別是辛巴威。過去三個月南非對辛巴威的玉米出口激增300％以上。美國農業部報告估計，由於產量不足以滿足當地需求，辛巴威在2023/24年將不得不進口至少45萬噸玉米。報告維持2022/23年和2023/24年南非玉米商業需求的預估，分別為1,170萬噸和1,200萬噸。

美國農業部1月29日公布的每周出口檢定報告顯示，截至1月25日當周，美國小麥一周出口檢定量為264,666公噸，佔穀物出口總量的12％；較前周減少16％，較上年同期減少41％，主要出口市場為墨西哥（60,084公噸）、菲律賓（57,983公噸）與韓國（49,610公噸）。自去年6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減17％至10,988,373公噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減4.5％至1,973萬噸。

截至1月25日當周，美國玉米一周出口檢定量為901,958公噸，佔穀物出口總量的43％；較前周增加21％，較上年同期增加66％，主要出口市場為墨西哥（334,843公噸）、日本（198,381公噸）、薩爾瓦多（124,073公噸）、哥倫比亞（100,836公噸）。自9月起的2023/24年度，美國玉米出口檢定量年增30％至15,638,118公噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度玉米出口量將年增26％至5,334萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨1月30日收盤上漲6.3美元或0.3％至每盎司2,050.9美元，因中東局勢緊張提振避險需求；美元指數下跌0.1％，3月白銀期貨下跌0.1％至每盎司23.225美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.7％至每盎司931.7美元，3月鈀金期貨下跌0.2％至每盎司979.5美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）30日黃金持有量減少1.16公噸至854.89公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少58.35公噸至13,769.50公噸。

根據印度商務部公布的數據，2023年12月，印度黃金進口額年增156.5％，達到30億美元，主要因為需求強勁的影響。本財年4月至12月，印度的黃金進口額年增26.7％，達到359.5億美元，相比上年同期進口額為284億美元。

儘管黃金進口增加，但印度的貿易赤字在本財年前三季收窄至1,880億美元，相比上年同期為2,123億美元。印度是僅次於中國的全球第二大黃金消費國，黃金進口主要滿足珠寶業的需求，同期珠寶首飾出口額年減16.16％，至243億美元。印度央行上月底公布的數據顯示，本財年第二季度，印度經常帳赤字大幅下降至GDP的1％，即83億美元，主要是由於商品貿易赤字下降和服務出口成長的影響。當進口的商品和服務以及其他付款的價值超過商品和服務的出口以及其他收入的價值時，就會出現經常帳赤字。

印度財政部上周宣布，將金銀礦產品、金銀幣和含有貴金屬的廢觸媒轉化器的進口關稅從10％提高至15％，主要是為了消除以成品形式進口黃金和白銀比以金條形式進口所具有得稅收優勢，印度對金銀條的進口已經徵收15％的關稅。財政部官員表示，此舉是為了防止進口商規避金條和銀條的更高關稅，因為政府注意到過去兩個月黃金進口量激增。

諮詢機構BDOIndia合夥人岡詹·普拉巴卡蘭（GunjanPrabhakaran）表示，提高對黃金和白銀成品的關稅是為了使其與金銀條的總體關稅稅率持平。印度是世界第二大黃金消費國，但與世界第一大黃金生產國中國不同，印度龐大的珠寶業幾乎完全依賴進口的貴金屬。