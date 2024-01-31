友通搭載Intel最新AI處理器 進軍AI IPC

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友通資訊（2397）瞄準AI應用市場，推出搭載最新Intel® Core Ultra處理器的嵌入式系統模組（SOM）MTH968，成為首批整合NPU（神經網路處理器）處理器的產品，也代表著AI與工業電腦（IPC）正式整合，擴展至工業用AI IPC，友通期待為AI邊緣運算市場注入新動能。

據STL Partners報告顯示，全球邊緣運算的潛在市場預計將從2020年的90億美元增長至2030年的4,620億美元，年均複合增長率（CAGR）達49％。因此開發產品，並運用晶片核心能力在設備中快速執行AI邊緣運算，儼然成為眾多科技大廠的重點關注項目。

友通的MTH968採用COM Express (COM.0 R3.1) Type 6 模組標準，搭載Intel Meteor Lake處理器，首次整合CPU、GPU、NPU於單一晶片中，並內建兩個「低能耗高效率核心（LP E-core）」，較前幾代 Intel處理器省電達30-50％、CPU優化10％、GPU性能提升高達114％。

Meteor Lake內建NPU強化MTH968在AI關鍵任務上的效能，基於新的AI運算架構，設備本身可以更高效地處理高階AI邊緣運算、複雜圖形運算等應用，同時節省資料上雲成本。

MTH968具有高度客製化整合能力及無風扇寬溫設計，可於-40°C~85°C的嚴苛環境穩定運作，更採用DDR5及NVMe SSD，優化高效能運算表現，降低延遲與並提升儲存速度，可廣泛應用於AIoT領域：工業自動化、智慧交通、智慧農業等領域。

隨著5G、邊緣運算及遠端控制等技術發展，工業電腦透過AI邊緣運算直接處理複雜任務，友通提供的SOM-MTH968在執行高效能運算的同時兼顧能源效益，進一步提升運算力和客製化彈性，加速升級產業AI應用。