《金融》春節將至 年前基金贖回入帳有眉角

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【時報記者任珮云台北報導】農曆春節即將到來，台股節前最後交易日為2月5日，農曆春節後開始交易日為2月15日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。投信法人表示，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行基金ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。

想要在農曆年前贖回入帳。以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，2月5日是最後贖回日，海外貨幣基金則須2個營業日，2月5日是最後贖回日；國內股票基金最後贖回日則是2月2日，而若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月30日辦理。ETF部分是2天。不過，基金講求的是長期投資累積複利績效，如果投資人過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理贖回，反而可以運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財。