中砂股價再度改寫新高 法人這樣預估2024年營運

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台積電大聯盟成員之一的中砂，挾著今年營運成長預期，近兩日股價暴衝，在投信法人買超推升下，今（31）日股價再創歷史新高，早盤最高漲至226.5元、大漲超過8%；法人預估，中砂2024年營運可望迎來亮眼的成長表現。

半導體材料暨再生晶圓廠中砂2023年合併營收達63.81億元，雖然比2022年減少7.62%，但仍寫下歷年次高紀錄，僅次於2022年的69.07億元；中砂表示，2023年營收繳出微幅衰退之成績，主要是受到國際局勢震盪及升息的環境衝擊所影響，預估2024年第1季在工作日較少的情況下，營收可能出現全年低點，但第2季起有望呈現「季季增」之走勢。

中砂強調，公司堅持在高附加價值產品領域經營，如今已見布局成果，除了鑽石碟之外，再生晶圓產品也往17奈米推進，成為業界領導者，未來將持續與晶圓代工龍頭及美系IDM、記憶體業者緊密合作；展望後市，在先進製程產品高速成長及2024年下半年市場旺季需求的帶動之下，預估第3季將展開「高速啟航」，今年營收及獲利均有機會挑戰歷史新高。

中砂近兩日股價表現相當強勢，昨（30）日股價大漲7.16%、站上200元大關，日K已出現連三紅，今早再度發動強攻，早盤以212.5元開出後，一度大漲逾8%、衝至226.5元，再創歷史新高價；觀察籌碼面，投信法人積極買進布局，光是29日、30日兩天就加碼近千張，自營商也同步出現連2買的動作。