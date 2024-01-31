大陸1月份PMI為49.2％ 較上月上升0.2個百分點

大陸國家統計局1月31日公布2024年1月中國採購經理人指數（PMI）運行情況。1月份PMI為49.2％，比上月上升0.2個百分點。 一、中國製造業採購經理指數運行情況： 1月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.2％，比上月上升0.2個百分點，製造業景氣水準有所回升。 從企業規模看，大型企業PMI為50.4％，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為48.9％，比上月上升0.2個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.2％，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點。 從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。 生產指數為51.3％，比上月上升1.1個百分點，表明製造業生產景氣度有所回升。 新訂單指數為49.0％，比上月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。 原材料庫存指數為47.6％，比上月下降0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。 從業人員指數為47.6％，比上月下降0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。 供應商配送時間指數為50.8％，比上月上升0.5個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。 二、中國非製造業採購經理指數運行情況 1月份，非製造業商務活動指數為50.7％，比上月上升0.3個百分點，高於臨界點，表明非製造業延續平穩擴張走勢。 分行業看，建築業商務活動指數為53.9％，比上月下降3.0個百分點；服務業商務活動指數為50.1％，比上月上升0.8個百分點。從行業看，鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0％及以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數低於臨界點。 新訂單指數為47.6％，比上月上升0.1個百分點，表明非製造業市場需求降幅持續收窄。分行業看，建築業新訂單指數為46.7％，比上月下降3.9個百分點；服務業新訂單指數為47.7％，比上月上升0.7個百分點。 投入品價格指數為49.6％，與上月持平，仍低於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水準繼續回落。分行業看，建築業投入品價格指數為52.0％，比上月上升0.6個百分點；服務業投入品價格指數為49.2％，比上月下降0.1個百分點。 銷售價格指數為48.9％，比上月下降0.4個百分點，表明非製造業銷售價格總體水準有所下降。分行業看，建築業銷售價格指數為50.4％，比上月下降1.3個百分點；服務業銷售價格指數為48.7％，比上月下降0.2個百分點。 從業人員指數為47.0％，比上月下降0.1個百分點，表明非製造業企業用工景氣度略有回落。分行業看，建築業從業人員指數為50.1％，比上月下降1.6個百分點；服務業從業人員指數為46.4％，比上月上升0.1個百分點。 業務活動預期指數為59.7％，比上月下降0.6個百分點，仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對近期市場發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為61.9％，比上月下降3.8個百分點；服務業業務活動預期指數為59.3％，比上月下降0.1個百分點。 三、中國綜合PMI產出指數運行情況 1月份，綜合PMI產出指數為50.9％，比上月上升0.6個百分點，繼續高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體持續擴張。