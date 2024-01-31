大陸取消M503航路飛行偏置 交長：遺憾、後續由國安單位處理

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大陸國台辦取消M503航路由北向南飛行偏置6海里的安排，並啟動W122、123航路由西向東飛行，未來航班會更貼近海峽中線飛行，交通部長王國材今早表示，M503航路有安全疑慮，陸方沒有透過兩岸協商，他對此表達遺憾，後續將由國安單位統一處理。

M503航路貼近海峽中線，從規畫到大陸宣布生效，兩岸已爭執多年，2015年3月兩岸經溝通後，陸方啟用航路，運行由北向南的航班。2018年1月，大陸民航局突宣布M503由南往北向，以及W121、W122、W123等3條航路啟用，兩岸關係再度陷入緊張，當年陸籍航空176班春節加班機申請為此被我民航局拒絕。

目前M503航路上的航班，被安排飛在偏西6海里處，而W122、123銜接航路，只有由東向西飛行。如今大陸宣布M503由北向南飛行的6海里偏置取消，讓航班更貼近海峽中線，W122、123也將開始由西向東飛行。

王國材說，對昨天大陸民航局的宣布表達遺憾，該決定沒有透過兩岸協商，而民航安全非常重要，M503接近台北飛航情報區，離海峽中線最近只有4.2海里，若天候不好飛機會偏東，與民航機或軍機有衝突。

王國材指出，W122與馬祖的南竿、北竿相近，W123則與金門尚義機場非常近，若沒有溝通起降，平行距離、高度都有飛安疑慮，這是很嚴肅的事。由於此事牽涉民航和軍方，現在由國安單位統一處理後續，研擬對策。