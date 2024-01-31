針對碩河開發副董昨深夜10大聲明 碩河開發二度澄清

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針對碩河開發副董昨深夜10大聲明 碩河開發以4大聲明 二度澄清

碩河開發今（31）日針對昨（30）日碩河開發副董事長由媒體發布的10大聲明文稿，早上二度發出4大聲明，進行澄清。碩河開發指出，邱姓副董聲明內容是個人言論，不代表碩河立場；全案已進入司法程序，碩河開發除進行內部自清調查外，也呼籲該等人士應配合檢調釐清案情，勿再混淆視聽，試圖影響台北天空塔興建工程。

以下是碩河開發今早二度聲明的4大澄清內容：

１，媒體於 113 年 1 月 30 日晚間以「台北天空塔掏空疑雲 碩河副董晚間發千字文公開聲明」之報導，僅屬副董事長邱姓先生未經碩河開發同意之個人言論，不代表碩河開發的立場。

２，邱姓副董擅用碩河公司副董事長之身分，為其所有並控制之 Lion Best 公司發表聲明，以錯誤言論混淆視聽。為保障相關投資人及聯貸銀行團之權益， 特此澄清。

３，報載涉案人士所涉非法交易，現均由臺北地檢署依法偵辦中，碩河開發除進行內部自清調查外，也呼籲該等人士應配合檢調釐清案情，勿再混淆視聽，試圖影響台北天空塔興建工程。

４，碩河開發再次重申，碩河開發財務及營運一切正常。董事長亦已裁示公司針對前揭弊案將全力配合檢調偵辦，對於涉案同仁任何不法行為，絕不包庇。