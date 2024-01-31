高捷跨足伴手禮市場 蜜柑醬2月開賣

因應春節期間出遊及送禮需求，高捷公司跨足伴手禮市場，特別在2月1日起，於高捷R10美麗島站商品館開賣粉絲敲碗已久的蜜柑醬，而蜜柑站長新春期間也跟KIRABASE聯名合作，首度進軍台北信義區，2月1日起高雄中央公園店及台北信義店兩家蜜柑站長龍年主題店一起合作展開，提供南北蜜柑粉絲新年的好去處，店內將有蜜柑特色餐點及相關周邊，已經引起粉絲訂位熱潮。

蜜柑醬是蜜柑站長與高雄在地手工果醬「小甜心」聯名合作的品牌，取名蜜柑醬，除了因為有獨家蜂蜜柑橘口味之外，也是蜜柑日文名稱みかんちゃん的諧音。蜜柑醬使用岡山在地蜂蜜帶入柑橘風味，甜蜜中帶著清爽令人驚艷，全程手工製作，每週限量發售，瓶身的蜜柑可愛模樣也兼具收藏價值。高捷公司期望藉著蜜柑站長的可愛魅力，以及大「橘」大利的喜氣，將蜜柑醬打造為春節期間國內外觀光客來高雄一遊必買的觀光伴手禮。

另外農曆新年期間，高捷公司也將全新推出四款以蜜柑站長為主題的祈福御守，裡面搭配1枚的捷運幸福單程票，話題性十足，讓大家在新春期間可以滿滿收集良緣、學業、金運、平安等四大好運。此外為配合春節期間的新樂街市集，高捷在O2鹽埕埔站B1穿堂層於：2月3日至2月4日，以及2月10日至2月13日這幾天，亦推出以文青、小農、手作課程（各樣DIY手作課程）為主題的市集，好買又好逛的各種活動，歡迎市民朋友及國內外旅客，利用捷運與輕軌，走春暢遊大高雄。

農曆春節連假即將到來，為提供乘客便利交通服務，高捷公司已完成春節期間人力及運輸配置準備，並加強配置支援人員協助車站人潮管控及疏運服務。依據以往年節疏運經驗及需求，今年除夕當日高雄捷運營運班距將調整約為8至10分鐘，而大年初三及初四向是民眾出遊熱門時段，該兩日班距將於早上10點開始加密至5分鐘班距，下午1點半起加密至4分鐘班距。輕軌營運尖峰時段最密班距可達8分鐘內，離峰班距不超過15分鐘，高捷公司另將視現場人潮狀況機動調整捷運或輕軌列車班距及派發加班車。

高捷公司提醒民眾，假期出遊人潮眾多，其中特殊假日熱門時段，高捷將加開O1西子灣站至O5美麗島站區間車，輕軌則是C1籬仔內至C14哈瑪星之區間車，以因應大批人潮，籲請搭到捷運或輕軌區間車旅客注意列車廣播，並配合在月台站務人員引導，換搭下一班列車，搭乘捷運或輕軌旅客請保持先下後上的搭乘禮節好習慣，並配合現場人員的動線引導，共同打造安心及安全的乘車環境。