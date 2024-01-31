比亞迪幹掉特斯拉 陸電動車全面殺戮 謝金河曝這產業也危險了

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中國電動車龍頭比亞迪（BYD）去年第四季總銷首度超車特斯拉（Tesla），搶下全球電動車銷售王者寶座，財信傳媒董事長謝金河發文表示，中國生產的電動車正大殺四方，價格殺戮全面展開。然而中國產業主宰全球市場，電動車不會是最後一個，謝金河並提及《晶片戰爭》作者Chris Miller曾警告中國半導體成熟製程產能全開，下一步也可能吞噬全球產業！

特斯拉公布去年第四季財報顯示，單季EPS僅0.71美元，年減40％，謝金河臉書發文指出，其中一個重要數據是特斯拉第四季電動車銷量484,507輛，而比亞的則為526,409輛，客觀數據高下立判，比亞迪已正式超車特斯拉，謝金河認為這是中國電動車主宰全世界的預告。

關注特斯拉發展軌跡，可說成也中國，敗也中國！謝金河指出特斯拉草創完全靠台系供應鏈，例如和大、富田、中鋼都扮演重要角色。馬斯克在2015年透露有意到中國設廠，中國快速反應，2017年中國在上海給出一塊南𣾀新城鎮工業區土地，無償給特斯拉使用，另外又追加200億人民幣無息貸款，條件是特斯拉零組件100%要由中國在地工廠供應。

2018年5月10日Tesla上海超級工廠成立，7月10日馬斯克抵達上海，2019年1月7日上海超級工廠開工，12月30日，第一批15輛Model3交車。有了中國龐大市場當後盾，Tesla股價從19年的176.99美元到20年飆升至2,318.4美元，馬斯克風光成為時代雜誌封面人物。

不過，中國給Tesla土地免費，另加銀行貸款，馬斯克簡直是無本生意，可是不要錢的最貴！中國也從中搭建起整個電動車產業，中國以國家補貼，獎勵全民造車，從整車到電池及上游鋰電池，全系列發展電動車產業。

這種電子化產品讓中國跳過汽車生產工藝，生產電動車有如蘋果的iphone供應鏈一般，第一輪受到衝擊的是台廠供應鏈，和大在2018年股價一度到157.5元，沒有上市的富田有如超級巨星，但特斯拉落腳在上海，台廠供應鏈很快被邊緣化，而現在輪到特斯拉了！

這些年，馬斯克為討好中國，經常刻意凸顯中國的偉大，也趁機吃台灣豆腐，但現在看起來正在吞噬特斯拉的正是中國。為了振作股價，馬斯克說特斯拉不是電動車，是AI的企業，期盼AI作夢行情能支撐股價！

但馬斯克能否靠創意再為特斯拉創造新傳奇，今年就可以看出端倪！謝金河提及，《晶片戰爭》作者Chris Miller近期警告中國半導體成熟製程產能全開，下一步也可能吞噬全球產業！