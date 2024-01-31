牡丹定為中國國花 陸國家林草局：各方分歧較大 時機未成熟

澎湃新聞1月31日報導，據大陸國家林業和草原局網站1月30日消息，國家林業和草原局近日答覆「關於以法律形式將牡丹確定為中國國花的建議」稱，因各方面意見仍存在較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟。 大陸國家林業和草原局表示，國花是國家文明的重要標誌，是民族文化的重要組成部分。中國花卉栽培歷史悠久，花文化底蘊深厚，擁有豐富的種質資源，被譽為「世界園林之母」。經過40多年的發展，中國花卉產品供應能力大幅提升，生產布局不斷優化，市場流通體系基本建立，科技創新能力持續增強，花文化進一步弘揚，產業正在由高速發展向高品質發展轉變。中國已成為世界最大的花卉生產國、重要的花卉貿易國和花卉消費國。確定國花，有利於向世界展示中國璀璨的花卉文化，有利於彰顯中國大國地位、展示中國大國形象。 大陸國家林業和草原局答覆稱，長期以來，有關部門高度關注國花確定工作，多次組織研討和評選活動。1994年，前農業部指導中國花卉協會，在全國範圍內開展了國花評選活動，提出了牡丹為國花的方案。2005年，前國家林業局指導中國花卉協會分別召開了國花評選專家座談會和全國花卉協會祕書長會議，專題研討國花評選問題，廣泛聽取各界人士意見和建議。2006年，前國家林業局向國務院上報了《關於報請審查確認國樹國鳥國花評選結果的請示》。2011年，前國家林業局組織局政法司、中國林學會、中國野生動物保護協會和中國花卉協會負責人前往原國務院法制辦，彙報了「國樹、國鳥、國花」評選的進展情況並座談。2019年，國家林業和草原局組織專家學者召開國花評選工作座談會，中國花卉協會通過網路開展了「我心中的國花」民意調查。但目前，因各方面意見仍存在較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟。 下一步，大陸國家林業和草原局將大力推動花卉產業高品質發展，促進花卉消費，弘揚優秀花文化，進一步加大國花相關知識的宣傳普及，積極引導社會公眾對確定國花工作的關注和理解，充分傾聽各界意見，不斷提高參與度，有序推進國花確定工作。