《電週邊》華碩手持無線超音波3大AI功能 臨床輔助添利器

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【時報記者任珮云台北報導】受惠AI技術革新與電腦算力提升，智慧醫療正朝應用落地、整合軟硬體服務的全新里程邁進，華碩(2357)以優化第一線臨床人員的工作效率為出發，針對旗下手持無線超音波產品發佈3項AI輔助功能，醫護透過語音及AI運算，將能大幅簡化執行超音波掃描時的繁瑣作業，省下更多寶貴時間與資源，專注投入患者照護，提供良好醫療品質。

3項AI輔助功能，包括：「語音控制(AI Voice Control)」、「一鍵優化(AI Smart Preset)」與「自動量測(AI Auto Measurement)」，其中語音控制，能讓醫師以口說方式直接設定20多種超音波參數；一鍵優化可自動判斷當下掃瞄部位，提供最佳化影像；而自動量測則能在掃瞄過程中自動運算結果數值，免去冗長的人工操作流程。

華碩電腦全球副總裁張權德表示，「全球醫療照護典範轉移，從醫院集中式提供醫療服務逐漸走向以病患為中心的分散式照護，如：院外居家訪視、在宅醫療、救護車等新興場域，然而在這些場景中最常見的困境正是人力與設備量能短缺，所以華碩便由此切入尋找用戶痛點，並以AI應用作為彌補缺口的工具，著手開發相關輔助功能，盼為患者帶來優質的醫療體驗。」