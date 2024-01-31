前往主要內容
工商時報LOGO

台積電大跌拖累指數近百點 台股摜破萬八

台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國科技巨頭財報表現平平，股價紛紛出現漲多拉回，台積電美股ADR昨日也下跌，盤後跌幅擴大，台股今（31）日開盤後由台積電領跌，早盤最低來到628元跌14元，拖累指數115點，致台股摜破萬八大關，一度來到17,902點，面臨17,900點保衛戰。

台積電ADR昨收跌0.79％，盤後更跌1.13％，由於美國科技巨頭盤後也出現大跌，再加上即將封關，面臨丙種資金收傘，賣壓湧現，致台積電今天大跌，拖累指數115點，台股午盤前也重挫133點，台股元月行情出現落空，轉為小跌。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  2. 降息，再一次的空歡喜？

  3. 聯準會決策周三開獎！這些ETF先衝 6檔甜甜價來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。