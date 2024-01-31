台積電大跌拖累指數近百點 台股摜破萬八

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美國科技巨頭財報表現平平，股價紛紛出現漲多拉回，台積電美股ADR昨日也下跌，盤後跌幅擴大，台股今（31）日開盤後由台積電領跌，早盤最低來到628元跌14元，拖累指數115點，致台股摜破萬八大關，一度來到17,902點，面臨17,900點保衛戰。

台積電ADR昨收跌0.79％，盤後更跌1.13％，由於美國科技巨頭盤後也出現大跌，再加上即將封關，面臨丙種資金收傘，賣壓湧現，致台積電今天大跌，拖累指數115點，台股午盤前也重挫133點，台股元月行情出現落空，轉為小跌。