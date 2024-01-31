陸金監總局明確今年任務 推進中小金融機構改革化險

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大陸國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）30日召開2024年工作會議，部署2024年重點任務，第一點即是全力推進中小金融機構改革化險。此外，也將加大不良資產處置力度，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效。

澎湃新聞報導，這是金監總局召開成立後的首個年度工作會議。會議強調，2024年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度，將堅決做到監管「長牙帶刺」、有棱有角，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，扎實推進金融高質量發展。

對於今年的重點任務目標，包括八大方面：一是全力推進中小金融機構改革化險；二是積極穩妥防控重點領域風險；三是堅決落實強監管嚴監管要求，全面強化「五大監管」；四是跨前一步強化央地監管協同；五是著力防範打擊非法金融活動；六是堅定不移深化金融改革開放，引導金融機構聚焦主業、苦練內功、降本增效；七是精準高效服務經濟社會發展，統籌做好「五篇大文章」；八是平穩有序完成機構改革任務。

與銀保監會去年部署的2023年重點任務相比，金監總局今年將推進中小金融機構改革化險放在了年度重點任務目標的第一位。金監總局要求，要把握好時度效，有計劃、分步驟開展工作。健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。

金監總局副局長肖遠企上周表示，對於風險較高的中小銀行，金監總局一方面實施高強度監管，逐步使其風險收斂，同時，與地方黨委政府和相關部門一起「一行一策」，謀劃實施改革化險的路徑以及相應的措施。整體上是多措並舉，穩妥有序化解和處置存量風險，嚴控增量風險，其中有相當部分這種銀行的風險已經大幅收斂，而且實現了可持續經營，改革化險成效正在顯現。

就積極穩妥防控重點領域風險而言，金監總局則提出，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等「三大工程」建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。