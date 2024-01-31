新台幣貶逾1角 回測31.3元關卡

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台北股匯雙殺！今（31日）台股開低走低，大盤跌逾百點，摜破萬八關卡，新台幣開盤走升後，盤中逆行轉貶，兌美元終止連四升。隨著出口商例行性拋匯動作告一段落，加上美元買盤湧現，新台幣午盤貶值1.16，下探31.278元。

新台幣匯價升轉貶，受出口商拋匯動作告一段落，加上美元買盤轉強，新台幣匯價一路走貶，盤中下探31.278元，有向31.3元關卡回測意味，整體走勢仍有待觀察下午央行是否出手調節以及外資動向。

主要亞幣普遍走低，以韓元、新台幣貶勢相對明顯，人民幣、日圓、泰銖則小幅走貶。

Fed將於美東時間30～31日召開2024年首場例會，市場普遍預期利率將按兵不動。目前Fed官員在降息方面十分謹慎，因為他們不確定通膨降溫是否持續下去，或經濟能否持續擴張並對通膨帶來部分支持。部分官員表態，他們希望盡一切努力，確保降息後不需再次升息。

美國勞工統計局30日公布去年12月職位空缺和勞動力流動調查 （JOLTS），報告顯示，12月職位空缺數量增加至902.6萬，意外不降反增，升至三個月來最高水平，顯示勞動力市場強勁程度超出預期。而美國1月消費者信心指數攀升至兩年來的新高，報114.8，不過略稍低於預期的115。

職位空缺數據出爐後，市場對於3月降息的預測下降，根據CME的FedWatch工具，交易員預估3月降息的機率，由一日前的46.2％降至42.8％。