《國際產業》全年晶片虧損創新高！三星不氣餒這樣說

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】雖然記憶體價格反彈，但由於消費者需求仍普遍疲弱，三星電子第四季本業獲利年減近35%，不過，該公司預期2024年記憶體晶片和科技需求將持續復甦。

三星電子周三盤中股價大跌1.21%，表現比大盤跌0.27%疲弱許多。

Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-Woo表示，三星股價表現疲弱，因為該公司在高頻寬記憶體（HBM）領域落後SK海力士，在晶圓製造領域也遠遠比不上台積電。如果三星在這兩個領域的表現有所改善，股價或有機會轉強，但目前市場對該公司沒有太大的期待」。

三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商。該公司表示，隨著人工智慧（AI）的應用日益普及，看好行動裝置與個人電腦（PC）製造商將採用更多且更好的晶片，而汰換舊伺服器的需求也將有助於需求逐步復甦。

三星公布2023年第四季營收年減4%，為67.8兆韓元。第四季營業利益為2.8兆韓元（約21.1億美元），較前年同期的4.3兆韓元大幅衰退近35%，但符合該公司於本月早些時候發布的初估值。淨利年減74%，為6.02兆韓元（約45億美元），但遠優於分析師預估的3.16兆韓元，主要受到多達2.82兆韓元的稅負抵免挹注。

三星在聲明中表示，在2024年，儘管面臨各種潛在挑戰，包括利率政策和地緣政治問題，但記憶體晶片部門仍然看好市場將持續復甦。

晶片業務以往向來是三星的金雞母，但由於需求陷入前所未見的低迷，三星晶片業務2023全年由盈轉虧，虧損達14.9兆韓元，創下歷史新高；2022年該部門獲利23.8兆韓元。

不過，晶片部門去年第四季虧損較前三季大幅放緩。受惠於記憶體晶片價格反彈，三星第四季晶片業務虧損為2.18兆韓元，較第三季的虧損3.75兆韓元縮小。

中國PC和手機製造商在終於消化了庫存之後，於去年第四季開始回補記憶體晶片。

其競爭對手SK海力士上周也表示，因客戶需要回補庫存，且製造商將繼續削減成熟製程晶片產量，今年晶片價格將走高。

三星並表示，今年旗下記憶體業務將聚焦於尖端晶片，並將積極滿足對AI相關高頻寬記憶體（HBM）和伺服器產品的需求，以提升獲利能力。三星表示，去年資本支出達53.1兆韓元，其中48.4兆韓元用於半導體業務，主要集中在先進製程業務。